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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211027/bayraktar-tb2-siha-ihracatta-ulke-sayisini-13e-cikardi-1050241747.html
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı
Baykar, Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yeni bir ülkeye daha ihraç edileceğini duyurdu. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T19:47+0300
2021-10-27T19:47+0300
2021-10-27T19:59+0300
ekonomi
siha
bayraktar tb2
baykar aş
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Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda yeni bir ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesinin tamamlandığı kaydedildi.Paylaşımda ihracatın yapılacağı yeni ülkenin ismi açıklanmazken, şu ifadelere yer verildi:"Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu. #MilliTeknolojiHamlesi."
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siha, bayraktar tb2, baykar aş
Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı 19:47 27.10.2021 (güncellendi: 19:59 27.10.2021)
Baykar, Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yeni bir ülkeye daha ihraç edileceğini duyurdu.
Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda yeni bir ülkeyle
Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesinin tamamlandığı kaydedildi.
Paylaşımda ihracatın yapılacağı yeni ülkenin ismi açıklanmazken, şu ifadelere yer verildi:
"
Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu. #MilliTeknolojiHamlesi."