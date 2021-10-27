https://tr.sputniknews.com/20211027/bayraktar-tb2-siha-ihracatta-ulke-sayisini-13e-cikardi-1050241747.html

Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı

Bayraktar TB2 SİHA, ihracatta ülke sayısını 13'e çıkardı

Baykar, Silahsız İnsansız Hava Aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin yeni bir ülkeye daha ihraç edileceğini duyurdu. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T19:47+0300

2021-10-27T19:47+0300

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ekonomi

siha

bayraktar tb2

baykar aş

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Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda yeni bir ülkeyle Bayraktar TB2 SİHA ihracat sözleşmesinin tamamlandığı kaydedildi.Paylaşımda ihracatın yapılacağı yeni ülkenin ismi açıklanmazken, şu ifadelere yer verildi:"Bir ülkeyle daha #BayraktarTB2 SİHA ihracat sözleşmesini tamamladık. Bu anlaşma ile #BayraktarTB2 SİHA ihraç edilen ülke sayısı 13 oldu. #MilliTeknolojiHamlesi."

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siha, bayraktar tb2, baykar aş