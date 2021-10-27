https://tr.sputniknews.com/20211027/benzine-25-kurus-indirim-1050235417.html

Benzine 25 kuruş indirim

Benzine 25 kuruş indirim

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS) benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldığını... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T16:35+0300

2021-10-27T16:35+0300

2021-10-27T17:38+0300

benzin

türkiye

indirim

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

motorin

lpg

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EPGİS'ten yapılan açıklamada, "28/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 25 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi. Böylece benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya, Ankara'da 8,74 liradan 8,49 liraya inecek.Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Benzine 10 gün içinde 1 liradan fazla zam yapılırken, bunun 86 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.Diğer yandan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda akaryakıt ürünlerinde kullanılan eşel mobil sisteminin devam edeceği belirtildi.Eşel mobil sistemi akaryakıtta maliyet kaynaklı fiyat artışının, pompa fiyatına yansımaması amacıyla ÖTV’den karşılanmasını öngörüyor.

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benzin, indirim, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), motorin, lpg