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https://tr.sputniknews.com/20211027/benzine-25-kurus-indirim-1050235417.html
Benzine 25 kuruş indirim
Benzine 25 kuruş indirim
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS) benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldığını... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T16:35+0300
2021-10-27T16:35+0300
2021-10-27T17:38+0300
benzin
türkiye
indirim
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
motorin
lpg
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EPGİS'ten yapılan açıklamada, "28/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 25 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi. Böylece benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya, Ankara'da 8,74 liradan 8,49 liraya inecek.Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.Benzine 10 gün içinde 1 liradan fazla zam yapılırken, bunun 86 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.Diğer yandan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda akaryakıt ürünlerinde kullanılan eşel mobil sisteminin devam edeceği belirtildi.Eşel mobil sistemi akaryakıtta maliyet kaynaklı fiyat artışının, pompa fiyatına yansımaması amacıyla ÖTV’den karşılanmasını öngörüyor.
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benzin, indirim, enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis), motorin, lpg
Benzine 25 kuruş indirim 16:35 27.10.2021 (güncellendi: 17:38 27.10.2021)
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, (EPGİS) benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 25 kuruş indirim yapıldığını duyurdu.
EPGİS'ten yapılan açıklamada,
"28/10/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, benzinde 25 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir" denildi.
Böylece benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 8,42 liraya, İzmir'de 8,75 liradan 8,50 liraya, Ankara'da 8,74 liradan 8,49 liraya inecek.
Motorin ve LPG için henüz yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Benzine 10 gün içinde 1 liradan fazla zam yapılırken, bunun 86 kuruşu pompa fiyatlarına yansımıştı.
Diğer yandan 2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda akaryakıt ürünlerinde kullanılan eşel mobil sisteminin devam edeceği belirtildi.
Eşel mobil sistemi akaryakıtta maliyet kaynaklı fiyat artışının, pompa fiyatına yansımaması amacıyla ÖTV’den karşılanmasını öngörüyor.