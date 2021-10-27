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https://tr.sputniknews.com/20211027/beylikduzunde-tira-arkadan-carpan-servis-minibusu-devrildi-8-yarali-1050217303.html
Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı
Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı
Beylikdüzü, Ambarlı Limanı yolunda TIR'a arkadan çarpan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T09:46+0300
2021-10-27T09:44+0300
yaşam
tir
kaza
beylikdüzü
servis
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Beylikdüzü'nde, servis minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.Yakuplu Liman Caddesi Ambarlı Limanı istikametinde ilerleyen servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolda park halindeki tıra çarptı.Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki yaralılar, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.Polise ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, kaza nedeniyle Ambarlı Limanı istikameti trafik akışına kapatıldı.Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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tir, kaza, beylikdüzü, servis

Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi: 8 yaralı

09:46 27.10.2021
© AABeylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi
Beylikdüzü'nde TIR'a arkadan çarpan servis minibüsü devrildi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA
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Beylikdüzü, Ambarlı Limanı yolunda TIR'a arkadan çarpan servis aracı devrildi. Kazada 8 kişi yaralanırken, yol trafiğe kapandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Beylikdüzü'nde, servis minibüsünün park halindeki tıra çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.
Yakuplu Liman Caddesi Ambarlı Limanı istikametinde ilerleyen servis minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yolda park halindeki tıra çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen minibüsteki yaralılar, vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı 8 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Polise ekiplerince olay yerinde güvenlik önlemi alınırken, kaza nedeniyle Ambarlı Limanı istikameti trafik akışına kapatıldı.
Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.
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