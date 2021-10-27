https://tr.sputniknews.com/20211027/bidenin-uc-onemli-hatasini-yazan-ni-kuzey-akim-2-washingtonun-verdigi-bir-kapitulasyon-1050212854.html

Biden'ın üç önemli hatasını yazan NI: Kuzey Akım 2 Washington'un verdiği bir kapitülasyon

Biden'ın üç önemli hatasını yazan NI: Kuzey Akım 2 Washington'un verdiği bir kapitülasyon

ABD Başkanı Joe Biden'ın izlediği politikanın üç önemli hataya ve Washington'un dış politikada üç yenilgi almasına yol açtığı belirtildi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T02:31+0300

2021-10-27T02:31+0300

2021-10-27T02:31+0300

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joe biden

kuzey akım-2

the national interest (ni)

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Washington merkezli askeri analiz dergisi National Interest'ten (NI) Russell Berman ve Ricky Gill, boru hattı, askeri üsler ve mineral kaynaklar konusunda üç önemli hata yaptığını ifade etti.Başkan Biden'ın ilk hatasının Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin tamamlanmasına izin vermesi olduğunu kaydeden yazarlar, Kuzey Akım 2'ın tamamlanmasına izin verilmesinin Washington'un verdiği 'zavallıca bir kapitülasyon' olduğunu vurguladı.Berman ve Gill, Biden'ın seçimlere Kremlin'in adımlarına sert yanıt vermeyi vaat eden 'şahin' kanadının adayı olarak girdiğinin ancak enerji politikasıyla ilk yenilgisini aldığının altını çizdi.Rusya'nın ABD'nin Orta Asya ülkelerine asker konuşlandırma planına gösterdiği tepkinin yine yanlış politikadan kaynaklandığını savunan yazarlar, "Rusya, Özbekistan veya Kırgızistan'da ABD askeri tesislerinin kurulmasına müsamaha göstermeyeceği mesajını verdi. Hatta Moskova, ABD'li birliklerin Orta Asya'daki Rus üslerine konuşlandırılmasını önerme cüretinde bulundu" ifadelerini kullandı.ABD yönetiminin bu öneriyi dikkate aldığını kaydeden yazarlar, "Eski Başkan Donald Trump döneminde böyle bir senaryo imkansız olurdu" dedi.Biden'ın Çin'le ilişkilerde de zayıf bir tutum sergilediğini düşünen Berman ve Gill, Washington'un Afganistan'daki nadide yeraltı kaynaklarını Pekin'e verdiğini vurguladı.ABD'li birliklerin çekilmesi sonrası Çin hükümetinin Afgan yönetimine ortak madencilik projeleri önerdiğinin altını çizen yazarlar, "Büyük güç mücadelesinin yaşandığı bu çağda, Biden yönetiminin boru hattı politikası, askeri üs ve mineral kaynaklar olmak üzere üç alanda aldığı darbelerden rahatsız olmalıdır" değerlendirmesinde bulundu.

https://tr.sputniknews.com/20210818/national-interest-afganistanda-kazanan-guclerden-biri-rusya-oldu-1048139040.html

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abd, rusya, joe biden, kuzey akım-2, the national interest (ni)