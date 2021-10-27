Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211027/biontech-senegal-ve-ruandada-asi-uretim-tesisi-kuruyor-1050216012.html
BioNTech, Senegal ve Ruanda'da aşı üretim tesisi kuruyor
BioNTech, Senegal ve Ruanda'da aşı üretim tesisi kuruyor
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreticisi, Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Ruanda ve Senegal ile mRNA aşısı üretim tesislerinin inşası için anlaşma... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T07:36+0300
2021-10-27T07:35+0300
koronavirüs
senegal
ruanda
aşı
biontech
koronavirüs aşısı
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044812915_0:0:3639:2047_1920x0_80_0_0_3eec9999e5452c01bfe117ea0dba52dc.jpg
Firmadan yapılan açıklamaya göre, Ruanda'nın başkenti Kigali'de imzalanan anlaşma kapsamında, BioNTech, gelecek yılın ortasında, Ruanda ve Senegal'de mRNA tabanlı sıtma ve tüberküloz aşısı üretim tesislerinin inşasına başlayacak.Dünya Sağlık Örgütü Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, bu anlaşmanın yalnızca kamu sağlığı için değil aynı zamanda ekonomik kalkınma için de çok önemli olduğunu kaydetti.BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamada da amaçlarının Afrika Birliği bünyesinde aşı geliştirerek, Afrika'da sürdürülebilir aşı kapasitesine ulaşmak olduğu belirtildi.Firma, Ruanda ve Senegal'de aşı üretim merkezi kurma fikrini ağustosta kamuoyuyla paylaşmıştı.Afrika'daki ilk mRNA aşısının üretileceği tesislerde, ilk etapta yıllık 50 milyon doz Kovid-19 aşısı üretilmesi hedefleniyor.Afrika'da kullanılan aşıların yalnızca yüzde biri kıtada üretilirken, Afrika Birliği 2040'a kadar bu oranı yüzde 60'a çıkarmak istiyor.
senegal
ruanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1044812915_831:0:3562:2048_1920x0_80_0_0_ebd62ba4d26f969c77304fe876505413.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
senegal, ruanda, aşı, biontech , koronavirüs aşısı, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

BioNTech, Senegal ve Ruanda'da aşı üretim tesisi kuruyor

07:36 27.10.2021
© DHAKONYA'DA SELCUK UNIVERSITESI REKTORU PROF. DR. METIN AKSOY, KORONAVIRUSE YONELIK UNIVERSITE TARAFINDAN IKI AYRI ASI CALISMASI YAPILDIGINI HATIRLATARAK, '' PROF. DR. OSMAN ERGANIS HOCANIN EKIBININ YURUTTUGU SARS COV-2 VIRUSU IZOLE EDEREK INAKTIF ASI CALISMASINDA FAZ-1 TAMAMLANDI. FAZ-2 CALISMALARINI ISE UNIVERSITE HASTANESINDE CALISMALARINA DEVAM EDECEKLER. AYRICA NADIR KOCAK HOCAMIZ DA TURKIYE'DE ILK VE TEK CALISMASI DA MRNA ASI. BELKI BUGUN BIONTECH ASISININ BIREBIR AYNISI, HATTA BUNUN BIR TIK USTU. BIONTECH ASISI EKSI 80 DERECEYE KADAR KORUNABILIYOR BILIYORSUNUZ. ANCAK BIZIM ARKADASLARIMIZIN YAPTIGI ASI CALISMASINDA ODA SICAKLIGINDA KORUNABILEN MUTASYONLARA KARSI ETKILI, MRNA TURKIYE'DE CALISILAN ILK VE TEK ASI.'' DEDI. (FOTO: ARSIV- HASAN DONMEZ/KONYA, DHA)
KONYA'DA SELCUK UNIVERSITESI REKTORU PROF. DR. METIN AKSOY, KORONAVIRUSE YONELIK UNIVERSITE TARAFINDAN IKI AYRI ASI CALISMASI YAPILDIGINI HATIRLATARAK, '' PROF. DR. OSMAN ERGANIS HOCANIN EKIBININ YURUTTUGU SARS COV-2 VIRUSU IZOLE EDEREK INAKTIF ASI CALISMASINDA FAZ-1 TAMAMLANDI. FAZ-2 CALISMALARINI ISE UNIVERSITE HASTANESINDE CALISMALARINA DEVAM EDECEKLER. AYRICA NADIR KOCAK HOCAMIZ DA TURKIYE'DE ILK VE TEK CALISMASI DA MRNA ASI. BELKI BUGUN BIONTECH ASISININ BIREBIR AYNISI, HATTA BUNUN BIR TIK USTU. BIONTECH ASISI EKSI 80 DERECEYE KADAR KORUNABILIYOR BILIYORSUNUZ. ANCAK BIZIM ARKADASLARIMIZIN YAPTIGI ASI CALISMASINDA ODA SICAKLIGINDA KORUNABILEN MUTASYONLARA KARSI ETKILI, MRNA TURKIYE'DE CALISILAN ILK VE TEK ASI.'' DEDI. (FOTO: ARSIV- HASAN DONMEZ/KONYA, DHA) - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© DHA
Abone ol
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreticisi, Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Ruanda ve Senegal ile mRNA aşısı üretim tesislerinin inşası için anlaşma imzaladı.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, Ruanda'nın başkenti Kigali'de imzalanan anlaşma kapsamında, BioNTech, gelecek yılın ortasında, Ruanda ve Senegal'de mRNA tabanlı sıtma ve tüberküloz aşısı üretim tesislerinin inşasına başlayacak.

Dünya Sağlık Örgütü Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, bu anlaşmanın yalnızca kamu sağlığı için değil aynı zamanda ekonomik kalkınma için de çok önemli olduğunu kaydetti.

BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamada da amaçlarının Afrika Birliği bünyesinde aşı geliştirerek, Afrika'da sürdürülebilir aşı kapasitesine ulaşmak olduğu belirtildi.
Firma, Ruanda ve Senegal'de aşı üretim merkezi kurma fikrini ağustosta kamuoyuyla paylaşmıştı.

Afrika'daki ilk mRNA aşısının üretileceği tesislerde, ilk etapta yıllık 50 milyon doz Kovid-19 aşısı üretilmesi hedefleniyor.

Afrika'da kullanılan aşıların yalnızca yüzde biri kıtada üretilirken, Afrika Birliği 2040'a kadar bu oranı yüzde 60'a çıkarmak istiyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
08:22Japonya Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderecek
08:14Sokak düğününde pompalı tüfek ve tabancalarla ateş açıldı, polise müdahale edildi
07:36BioNTech, Senegal ve Ruanda'da aşı üretim tesisi kuruyor
07:06Kocasını öldüren kadına 'haksız tahrik indirimiyle' 16 yıl 8 ay hapis
06:56ABD'li teknoloji şirketleri gelirlerini artırdı
06:48Hamduk ile görüşen Blinken, sivil yönetime geçiş çağrısını yineledi
06:46Libya Başbakanı Dibeybe: 'Ülkedeki mücadele bölgeler arasında değil, siyasidir'
06:28Brezilya'da Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 9 suçla itham edildiği rapor parlamentoda onaylandı
05:47Peskov'dan Tataristan'ın 'cumhurbaşkanı' sıfatından vazgeçmemesiyle ilgili açıklama: Saygı duyuyoruz
05:43Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Yaklaşık 60 bin çocuk Kovid-19 hastası, yarısında semptom var
05:36Rusya’ya bağlı Hakasya Cumhuriyeti’nde Kovid-19 nedeniyle sokağa çıkma yasağı
05:30Rus Sberbank CEO'su Gref: Yıl sonunda 1 trilyon rubleyi aşan rekor kar bekliyoruz
05:20The Military Watch: Çin’de dünyanın ilk çift koltuklu 5'inci nesil savaş uçağı geliştirildi
05:07Çaldıkları klima motoru ağır gelince yolda bırakıp kaçtılar
04:55Türk Sanat Musikisi Sevenler Derneği’ndeki sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü: 2 ölü, 2 yaralı
04:37Meksika'da kız arkadaşını öldüren 18 yaşındaki Joel Antonio’ya 91 yıl hapis cezası
04:21Ekvador'da hükümetin planladığı ekonomik reformlar protesto edildi: Onlarca kişi gözaltına alındı
04:02Çin 3-11 yaş aralığındaki çocukları aşılamaya başlıyor: En az üç hafta arayla iki doz
03:57Ankara'da öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi
03:44Karantinayı delerek iş görüşmesine giden bir kişi trafikte yakalandı: 'Poz verelim en azından'