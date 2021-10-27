KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
BioNTech, Senegal ve Ruanda'da aşı üretim tesisi kuruyor
© DHAKONYA'DA SELCUK UNIVERSITESI REKTORU PROF. DR. METIN AKSOY, KORONAVIRUSE YONELIK UNIVERSITE TARAFINDAN IKI AYRI ASI CALISMASI YAPILDIGINI HATIRLATARAK, '' PROF. DR. OSMAN ERGANIS HOCANIN EKIBININ YURUTTUGU SARS COV-2 VIRUSU IZOLE EDEREK INAKTIF ASI CALISMASINDA FAZ-1 TAMAMLANDI. FAZ-2 CALISMALARINI ISE UNIVERSITE HASTANESINDE CALISMALARINA DEVAM EDECEKLER. AYRICA NADIR KOCAK HOCAMIZ DA TURKIYE'DE ILK VE TEK CALISMASI DA MRNA ASI. BELKI BUGUN BIONTECH ASISININ BIREBIR AYNISI, HATTA BUNUN BIR TIK USTU. BIONTECH ASISI EKSI 80 DERECEYE KADAR KORUNABILIYOR BILIYORSUNUZ. ANCAK BIZIM ARKADASLARIMIZIN YAPTIGI ASI CALISMASINDA ODA SICAKLIGINDA KORUNABILEN MUTASYONLARA KARSI ETKILI, MRNA TURKIYE'DE CALISILAN ILK VE TEK ASI.'' DEDI. (FOTO: ARSIV- HASAN DONMEZ/KONYA, DHA)
© DHA
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı üreticisi, Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Ruanda ve Senegal ile mRNA aşısı üretim tesislerinin inşası için anlaşma imzaladı.
Firmadan yapılan açıklamaya göre, Ruanda'nın başkenti Kigali'de imzalanan anlaşma kapsamında, BioNTech, gelecek yılın ortasında, Ruanda ve Senegal'de mRNA tabanlı sıtma ve tüberküloz aşısı üretim tesislerinin inşasına başlayacak.
Dünya Sağlık Örgütü Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, bu anlaşmanın yalnızca kamu sağlığı için değil aynı zamanda ekonomik kalkınma için de çok önemli olduğunu kaydetti.
BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamada da amaçlarının Afrika Birliği bünyesinde aşı geliştirerek, Afrika'da sürdürülebilir aşı kapasitesine ulaşmak olduğu belirtildi.
Dünya Sağlık Örgütü Bölge Direktörü Matshidiso Moeti, bu anlaşmanın yalnızca kamu sağlığı için değil aynı zamanda ekonomik kalkınma için de çok önemli olduğunu kaydetti.
BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin tarafından yapılan açıklamada da amaçlarının Afrika Birliği bünyesinde aşı geliştirerek, Afrika'da sürdürülebilir aşı kapasitesine ulaşmak olduğu belirtildi.
Firma, Ruanda ve Senegal'de aşı üretim merkezi kurma fikrini ağustosta kamuoyuyla paylaşmıştı.
Afrika'daki ilk mRNA aşısının üretileceği tesislerde, ilk etapta yıllık 50 milyon doz Kovid-19 aşısı üretilmesi hedefleniyor.
Afrika'da kullanılan aşıların yalnızca yüzde biri kıtada üretilirken, Afrika Birliği 2040'a kadar bu oranı yüzde 60'a çıkarmak istiyor.
Afrika'daki ilk mRNA aşısının üretileceği tesislerde, ilk etapta yıllık 50 milyon doz Kovid-19 aşısı üretilmesi hedefleniyor.
Afrika'da kullanılan aşıların yalnızca yüzde biri kıtada üretilirken, Afrika Birliği 2040'a kadar bu oranı yüzde 60'a çıkarmak istiyor.