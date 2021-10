https://tr.sputniknews.com/20211027/bm-dinozorundan-liderlere-iklim-krizine-ragmen-hukumetler-halkin-parasini-fosil-yakitlara-harciyor-1050222738.html

BM dinozorundan liderlere: İklim krizine rağmen hükümetler halkın parasını fosil yakıtlara harcıyor

Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı, fosil yakıtların insanlar ve çevreye yönelik etkilerine dikkati çekmek için ‘Yok Oluşu Seçme’ kampanyasını başlattı... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP), petrol ve kömür gibi fosil yakıtların insanlar ve çevreye yönelik etkilerine dikkati çekmek için ‘Yok Oluşu Seçme’ kampanyasını başlattı.Kampanya kapsamında hazırlanan kısa videoda, nesli tükenen ‘Frankie The Dino’, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yaparak fosil yakıtlardan uzak durulması ve ‘yok oluşun seçilmemesi’ çağrısı yapıyor: “İklim felaketine doğru gidiyoruz. Buna rağmen hükümetler her yıl halkın parasından yüz milyarlarca doları fosil yakıtları desteklemek için harcıyor.”UNDP tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yoksul ülkelere iklim kriziyle mücadele için gereken her 1 dolara karşılık, fosil yakıtların finansmanına 4 dolar harcanıyor.

