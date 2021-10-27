Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211027/bm-dinozorundan-liderlere-iklim-krizine-ragmen-hukumetler-halkin-parasini-fosil-yakitlara-harciyor-1050222738.html
BM dinozorundan liderlere: İklim krizine rağmen hükümetler halkın parasını fosil yakıtlara harcıyor
BM dinozorundan liderlere: İklim krizine rağmen hükümetler halkın parasını fosil yakıtlara harcıyor
Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı, fosil yakıtların insanlar ve çevreye yönelik etkilerine dikkati çekmek için ‘Yok Oluşu Seçme’ kampanyasını başlattı... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T12:23+0300
2021-10-27T12:27+0300
birleşmiş milletler (bm)
dünya
fosil
iklim krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050222614_0:101:1200:776_1920x0_80_0_0_4dda09ab33be609bae290a5a7bafdab6.jpg
Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP), petrol ve kömür gibi fosil yakıtların insanlar ve çevreye yönelik etkilerine dikkati çekmek için ‘Yok Oluşu Seçme’ kampanyasını başlattı.Kampanya kapsamında hazırlanan kısa videoda, nesli tükenen ‘Frankie The Dino’, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yaparak fosil yakıtlardan uzak durulması ve ‘yok oluşun seçilmemesi’ çağrısı yapıyor: “İklim felaketine doğru gidiyoruz. Buna rağmen hükümetler her yıl halkın parasından yüz milyarlarca doları fosil yakıtları desteklemek için harcıyor.”UNDP tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yoksul ülkelere iklim kriziyle mücadele için gereken her 1 dolara karşılık, fosil yakıtların finansmanına 4 dolar harcanıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211026/genc-aktivistler-norvecte-fosil-yakit-uretimi-istemiyor-petrol-aramayi-durdurun-1050191495.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050222614_0:0:1068:801_1920x0_80_0_0_da41aeaf22a3d5f87f11557ba9b2b3c5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
birleşmiş milletler (bm), fosil, iklim krizi

BM dinozorundan liderlere: İklim krizine rağmen hükümetler halkın parasını fosil yakıtlara harcıyor

12:23 27.10.2021 (güncellendi: 12:27 27.10.2021)
© Birleşmiş Milletler Kalkınma AjansıBM'nin dinozoru Frankie The Dino
BM'nin dinozoru Frankie The Dino - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı
Abone ol
Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı, fosil yakıtların insanlar ve çevreye yönelik etkilerine dikkati çekmek için ‘Yok Oluşu Seçme’ kampanyasını başlattı. Kampanya kapsamında yayınlanan dinozor videosu sosyal medyada beğeni topladı.
Birleşmiş Milletler Kalkınma Ajansı (UNDP), petrol ve kömür gibi fosil yakıtların insanlar ve çevreye yönelik etkilerine dikkati çekmek için ‘Yok Oluşu Seçme’ kampanyasını başlattı.
Kampanya kapsamında hazırlanan kısa videoda, nesli tükenen ‘Frankie The Dino’, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda konuşma yaparak fosil yakıtlardan uzak durulması ve ‘yok oluşun seçilmemesi’ çağrısı yapıyor: “İklim felaketine doğru gidiyoruz. Buna rağmen hükümetler her yıl halkın parasından yüz milyarlarca doları fosil yakıtları desteklemek için harcıyor.”
UNDP tarafından yapılan bir araştırmaya göre, yoksul ülkelere iklim kriziyle mücadele için gereken her 1 dolara karşılık, fosil yakıtların finansmanına 4 dolar harcanıyor.
Young Friends of the Earth Başkan Yardımcısı Lea Justine Nesheim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
DÜNYA
Genç aktivistler Norveç'te fosil yakıt üretimi istemiyor: 'Petrol aramayı durdurun'
Dün, 14:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:06Özelleştirmede yeni model: Halka arz
12:58Prof. Dr. Yılmaz: Kredi genişlemesi kamu bankalarına zarar yazdıracak ama beklenen büyüme gelmeyecek
12:57Çinli telefon operatörü China Telecom, ABD pazarından çıkarıldı
12:56Gençlerbirliği: Hedef 100. yılda kadın futbol takımını sahaya çıkarmak
12:53Erkek futbolunda ilk kez faal bir profesyonel oyuncudan 'eşcinselim' açıklaması
12:53Kendini savunmak için güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopartan kadın tahliye edildi
12:51Rekabet Kurumu raportörleri zincir marketlere ceza istedi
12:39Morgan Freeman, Türk sanatçı Mohaç Yücel'in çizimini paylaştı
12:37Bakan Özer'den '5 yaşa zorunlu eğitim' açıklaması: Gerekli alt yapıyı sağlamayı hedefliyoruz
12:34Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada önemli olan, CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olmasıdır
12:29Kremlin: Kiev'e Bayraktar gibi silahların tedarik edilmesi Donbass'taki durumu kötüleştiriyor
12:23BM dinozorundan liderlere: İklim krizine rağmen hükümetler halkın parasını fosil yakıtlara harcıyor
12:22Niğde'de IŞİD operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı
12:18AB ve İran arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri Brüksel’de başlıyor
12:16Çin: Tayvan'ın Birleşmiş Milletler'e katılma hakkı yok
12:05Şentop, 2022 Yılı Bütçe Teklifini açıkladı
11:55Kırgızistan'da Tarım Bakan Yardımcısı ve selefi gözaltına alındı
11:55İYİ Partili Durmuş Yılmaz, partisinin aksine tezkereye 'hayır' oyu verdiğini açıkladı
11:52Aracının kusurlarını söyleyen ekspertiz çalışanlarını bıçakladı
11:39Meteoroloji Genel Müdürlüğü 100 sözleşmeli personel alacak