BM Dünya Gıda Programı: Elon Musk'ın servetinin yüzde 2'si dünyadaki açlığa son verir

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, dünyanın en zengin insanlarının, net değerlerinin sadece bir kısmı ile dünyadaki açlık problemini çözebileceklerini söyledi.Beasley, özellikle dünyanın en zengin iki insanı Jeff Bezos ve Elon Musk'a seslenerek milyarderlerden bir seferlik harekete geçmelerini talep etti. CNN'de yayınlanan röportajda, Direktör, "Eğer onlara ulaşamazsak, kelimenin tam anlamıyla ölecek olan 42 milyon insana yardım etmek için 6 milyar dolar gerekiyor" diye ekledi.Bloomberg'e göre Tesla CEO'su Musk'ın net değeri yaklaşık 289 milyar dolar, yani Beasley Musk’ın servetinin sadece yüzde 2'sini bağışlamasını istiyor. ABD'li milyarderlerin net değeri, pandeminin başından bu yana neredeyse iki katına çıktı. 'Politika Araştırmaları Enstitüsü' (Institute for Policy Studies) ve 'Amerikalılar Vergi Adaleti' (Americans for Tax Fairness) derneklerine göre Ekim ayında milyarderlerin net değeri 5,04 trilyon dolara ulaştı.
Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca yoksula erişilmezse, 42 milyon insan ölebilir. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, dünyanın en zengin insanlarının servetlerinin çok küçük bir kısmıyla açlığın çözülebileceğine dikkat çekti.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, dünyanın en zengin insanlarının, net değerlerinin sadece bir kısmı ile dünyadaki açlık problemini çözebileceklerini söyledi.
Beasley, özellikle dünyanın en zengin iki insanı Jeff Bezos ve Elon Musk'a seslenerek milyarderlerden bir seferlik harekete geçmelerini talep etti. CNN'de yayınlanan röportajda, Direktör, "Eğer onlara ulaşamazsak, kelimenin tam anlamıyla ölecek olan 42 milyon insana yardım etmek için 6 milyar dolar gerekiyor" diye ekledi.
Bloomberg'e göre Tesla CEO'su Musk'ın net değeri yaklaşık 289 milyar dolar, yani Beasley Musk’ın servetinin sadece yüzde 2'sini bağışlamasını istiyor. ABD'li milyarderlerin net değeri, pandeminin başından bu yana neredeyse iki katına çıktı. 'Politika Araştırmaları Enstitüsü' (Institute for Policy Studies) ve 'Amerikalılar Vergi Adaleti' (Americans for Tax Fairness) derneklerine göre Ekim ayında milyarderlerin net değeri 5,04 trilyon dolara ulaştı.