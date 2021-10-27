https://tr.sputniknews.com/20211027/bogazicindeki-eylemlere-iliskin-davada-13-saniga-zorla-getirilme-karari-1050231538.html

Boğaziçi'ndeki eylemlere ilişkin davada 13 sanığa zorla getirilme kararı

Boğaziçi'ndeki eylemlere ilişkin davada 13 sanığa zorla getirilme kararı

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere ilişkin 97 hakkında açılan davada, 13 sanık hakkında zorla getirilme kararı çıkarıldı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T15:23+0300

2021-10-27T15:23+0300

2021-10-27T15:23+0300

türkiye

boğaziçi üniversitesi

zorla getirme kararı

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İstanbul 32. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ikinci duruşmaya bazı sanıklar ile avukatları katıldı. Duruşmada sanıkların savunmaları alındı. Mahkeme heyeti, davet edildikleri halde duruşmaya katılmayıp, mazeret bildirmeyen 13 sanık hakkında zorla getirilme kararı verdi.Heyet, savunması alınan sanıkların duruşmalara katılma zorunluluklarının bulunmamasına da karar verdi. Duruşma, 10 Ocak 2022 tarihine ertelendi.Boğaziçi Üniversitesi'nin Güney Kampüsü kapısında 1 Şubat 2021 tarihinde basın açıklaması yapmak için toplanan 108 kişi gözaltına alınmıştı. 10 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 kişi ise 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyası ayrılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 97 sanığın "Toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçundan 3'er yıla kadar hapisleri isteniyor.

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boğaziçi üniversitesi, zorla getirme kararı