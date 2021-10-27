https://tr.sputniknews.com/20211027/buca-belediyesinde-yolsuzluk-operasyonu-15-gozalti-karari-1050218484.html

Buca Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu: 15 gözaltı kararı

Buca Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonu: 15 gözaltı kararı

Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına adları karıştıkları öne sürülen, aralarında belediye personelinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında gözaltı... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T10:17+0300

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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Buca Belediyesi ihalelerinde yolsuzluk olaylarına adları karıştıkları tespit belirlenen 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İHA'nın haberine göre, yapılan takibin ardından önceden belirlenen adreslere operasyon düzenleyen polis ekipleri, 11 şüpheliyi yakaladı. MASAK ve bilirkişi raporları doğrultusunda Buca Belediyesi'nde düzenlenen "Çöp ve Katı Atık İhaleleri" kapsamında 'ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, zimmet ve akaryakıt hırsızlığı' konuları ile ilgili paravan şirketler kurularak devletin 17,5 milyon TL kamu zararına uğratıldığının tespit edildiği, bu kapsamda paravan şirket sahipleri, çalışanları ve Buca Belediyesinde görevli personelinde aralarında bulunduğu 15 şahsa yönelik operasyon düzenlendiği öğrenildi.Adreslerde yapılan aramalarda A.K., B.A., B.A., M.T., F.K., B.A., C.Y., C.K., M.K., V.Ö. ve M.F.B. isimli 11 şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adreslerinde bulunmayan A.Y., R.K., Ö.G.İ. ve Y.Y. isimli 4 şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışmalar sürüyor.

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