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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Millletimizi ne pahasına olursa olsun bu kara kıştan koruyacağız
18:10 27.10.2021 (güncellendi: 18:30 27.10.2021)
© AAKılıçdaroğlu
© AA
CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İş başa düştü. Her şeye zam geliyor. Bu iktidardan çözüm beklemek abesle iştigal olur" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiği konuşmasında şu önerileri sıraladı:
Acilen kara kış fonu kurarak vatandaşlara destek ver .
Elektrik faturalarındaki KDV’yi kış boyunca kaldır.
Doğalgazdaki vergi kaldır.
Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:
"Buradan halkımızı seslenmek istiyorum. Kime oy vermiş olursanız olun. Bu enerji meselesinde birlikte mücadele edeceğiz, etmek zorundayız. Atlatmamız gereken bir kış var. Kıştan sonra zaten iktidara geleceğiz , orası kolay. Şahsa buradan sesleniyorum. Eğer bunları yaparsan milletimiz biraz olsun rahatlayacak.
Her şeyden önce acilen kara kış fonu kurarak vatandaşımıza destek ver. Faturadaki KDV'yi kış boyunca kaldır. Sadece TRT fonunun kaldırılması bile yüzde 20 oranında indirim sağlayacak.
Doğalgaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV'yi kaldır. Enerjiye bağlı sıkıntıların ticari boyutu var.
Doğalgaz ve mutfak tüpündeki ÖTV ve KDV'yi kaldır. Enerjiye bağlı sıkıntıların ticari boyutu var.
Şahıs bugünkü grup toplantısında benim görüntülerimi izletmiş. Ne senden ne senin şürekandan korkum yok. Sonuna kadar mücadele vereceğim. Bilesin."