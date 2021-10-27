https://tr.sputniknews.com/20211027/chp-lideri-kilicdaroglu-canli-yayinda-aciklama-yapiyor-1050239428.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Millletimizi ne pahasına olursa olsun bu kara kıştan koruyacağız

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Millletimizi ne pahasına olursa olsun bu kara kıştan koruyacağız

CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "İş başa düştü. Her şeye zam geliyor. Bu iktidardan çözüm beklemek abesle iştigal olur"... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T18:10+0300

2021-10-27T18:10+0300

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politika

kemal kılıçdaroğlu

recep tayyip erdoğan

son dakika

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, canlı yayında bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendiği konuşmasında şu önerileri sıraladı:Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasında şunları ifade etti:

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kemal kılıçdaroğlu, recep tayyip erdoğan, son dakika