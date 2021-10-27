https://tr.sputniknews.com/20211027/cin-taliban-uluslararasi-toplumla-diyalog-kurmaya-can-atiyor-1050228024.html

Çin: Taliban, uluslararası toplumla diyalog kurmaya can atıyor

Çin: Taliban, uluslararası toplumla diyalog kurmaya can atıyor

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütünün uluslararası toplumla diyalog kurma konusunda istekli olduğu söyledi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T14:11+0300

2021-10-27T14:11+0300

2021-10-27T14:11+0300

taliban kontrolünde afganistan

çin

afganistan

taliban

vang yi

diyalog

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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Taliban örgütünün Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından yeni dönemde izlenecek politikalara dair değerlendirmede bulundu.Vang, İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında "Taliban dünya ile diyalog kurmaya hevesli. Çin, uygun zamanda üçüncüsü düzenlenecek olan 'Afganistan'ın Komşuları' toplantısına ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.Vang, ayrıca uluslararası toplumu Afganistan'ın kalkınmasına yardımcı olmaya davet etti.Daha önce Taliban'ın geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Abdulselam Hanefi, Afganistan'da kurdukları hükümetin kapsayıcı olduğunu savunmuş, Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki de, tanınmak için gereken tüm koşulları yerine getirdiklerini iddia etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211020/kabulov-moskovadaki-gorusmelerde-talibanin-taninmasi-konusu-gundeme-geldi-1050009041.html

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