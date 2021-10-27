https://tr.sputniknews.com/20211027/cin-taliban-uluslararasi-toplumla-diyalog-kurmaya-can-atiyor-1050228024.html
Çin: Taliban, uluslararası toplumla diyalog kurmaya can atıyor
Çin: Taliban, uluslararası toplumla diyalog kurmaya can atıyor
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütünün uluslararası toplumla diyalog kurma konusunda istekli olduğu söyledi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T14:11+0300
2021-10-27T14:11+0300
2021-10-27T14:11+0300
taliban kontrolünde afganistan
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taliban
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Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Taliban örgütünün Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından yeni dönemde izlenecek politikalara dair değerlendirmede bulundu.Vang, İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında "Taliban dünya ile diyalog kurmaya hevesli. Çin, uygun zamanda üçüncüsü düzenlenecek olan 'Afganistan'ın Komşuları' toplantısına ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.Vang, ayrıca uluslararası toplumu Afganistan'ın kalkınmasına yardımcı olmaya davet etti.Daha önce Taliban'ın geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Abdulselam Hanefi, Afganistan'da kurdukları hükümetin kapsayıcı olduğunu savunmuş, Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki de, tanınmak için gereken tüm koşulları yerine getirdiklerini iddia etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211020/kabulov-moskovadaki-gorusmelerde-talibanin-taninmasi-konusu-gundeme-geldi-1050009041.html
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çin, afganistan, taliban, vang yi, diyalog
Çin: Taliban, uluslararası toplumla diyalog kurmaya can atıyor
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban örgütünün uluslararası toplumla diyalog kurma konusunda istekli olduğu söyledi.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Taliban örgütünün Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından yeni dönemde izlenecek politikalara dair değerlendirmede bulundu.
Vang, İran devlet televizyonunda yayınlanan açıklamasında "Taliban dünya ile diyalog kurmaya hevesli. Çin, uygun zamanda üçüncüsü düzenlenecek olan 'Afganistan'ın Komşuları' toplantısına ev sahipliği yapacak" ifadelerini kullandı.
Vang, ayrıca uluslararası toplumu Afganistan'ın kalkınmasına yardımcı olmaya davet etti.
Daha önce Taliban'ın geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Abdulselam Hanefi, Afganistan'da kurdukları hükümetin kapsayıcı olduğunu savunmuş, Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki de, tanınmak için gereken tüm koşulları yerine getirdiklerini iddia etmişti.