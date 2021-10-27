https://tr.sputniknews.com/20211027/cin-tayvanin-birlesmis-milletlere-katilma-hakki-yok-1050222231.html

Çin: Tayvan'ın Birleşmiş Milletler'e katılma hakkı yok

Çin: Tayvan'ın Birleşmiş Milletler'e katılma hakkı yok

Çin'in Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, Tayvan'ın 'Birleşmiş Milletler'e katılma hakkı olmadığını' söyledi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T12:16+0300

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Çin'in Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Ma Xiaoguang, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Tayvan'ın Birleşmiş Milletler (BM) kurumlarına dahil edilmesi gerektiği yönündeki açıklamasına yanıt verdi.Ma, düzenlediği basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler, egemen devletlerden oluşan uluslararası düzeyde bir idari kurumdur. Tayvan Çin'in bir parçasıdır" dedi.Çin Halk Cumhuriyeti'nin Çin'in tamamını temsil eden tek resmi hükümet olduğunu vurgulayan Ma, Tayvanlı politikacılara 'bağımsızlık' konusunda Washington'a güvenme fikrinden vazgeçme çağrısı yaptı.Blinken, dün yaptığı yazılı açıklamada, Tayvan'ın 'dünya sahnesinden dışlanmasından esef duyduğunu', adanın BM'ye katılması gerektiğini öne sürmüştü.ABD Dışişleri Bakanı, "Tayvan'ın BM sistemine anlamlı katılımı siyasi bir mesele değil, pragmatik bir meseledir" ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211022/bidenin-tayvan-taahhudune-beyaz-saray-ve-pentagondan-tek-cin-duzeltmesi-1050093193.html

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