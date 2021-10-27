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Çinli telefon operatörü China Telecom, ABD pazarından çıkarıldı
Çinli telefon operatörü China Telecom, ABD pazarından çıkarıldı
ABD Federal İletişim Komisyonu'nun, Çinli telefon operatörü China Telecom'u ABD pazarından çıkardığı bildirildi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T12:57+0300
2021-10-27T12:57+0300
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telekomünikasyon
china telecom
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ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) aldığı kararda, China Telecom firmasının ABD’de eyaletler arası ve uluslararası hizmet vermeyi 60 gün içerisinde durdurması talimatı verildi.Kararda, Pekin'in şirketi, 'ABD’de dinleme yapmak' veya 'ABD iletişim sistemlerini sabote etmek ve ABD’ye karşı casusluk ve diğer zararlı faaliyetlerde kullanabileceği tehlikesi' bulunduğu iddia edildi.Çin ise, şirketlerini korumak için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.Çinli telekomünikasyon şirketleri borsadan çıkarılmıştıNew York Borsası, Çin ordusuyla bağlantılı oldukları iddiasıyla China Telecom, China Mobile ve China Unicom Hong Kong telekom şirketlerinin hisselerinin 11 Ocak'tan itibaren liste dışı bırakıldığını açıklamıştı.Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle Ant Grup'a ait Alipay ve WeChat Pay'in de aralarında yer aldığı Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasıyla işlem yapılmasının yasaklanmasını istemişti.
https://tr.sputniknews.com/20211022/bidenin-tayvan-taahhudune-beyaz-saray-ve-pentagondan-tek-cin-duzeltmesi-1050093193.html
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abd, çin, pazar, telekomünikasyon, china telecom

Çinli telefon operatörü China Telecom, ABD pazarından çıkarıldı

12:57 27.10.2021
© REUTERS / Tingshu WangChina Telecom
China Telecom - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Tingshu Wang
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ABD Federal İletişim Komisyonu'nun, Çinli telefon operatörü China Telecom'u ABD pazarından çıkardığı bildirildi.
ABD Federal İletişim Komisyonu'nun (FCC) aldığı kararda, China Telecom firmasının ABD’de eyaletler arası ve uluslararası hizmet vermeyi 60 gün içerisinde durdurması talimatı verildi.
Kararda, Pekin'in şirketi, 'ABD’de dinleme yapmak' veya 'ABD iletişim sistemlerini sabote etmek ve ABD’ye karşı casusluk ve diğer zararlı faaliyetlerde kullanabileceği tehlikesi' bulunduğu iddia edildi.
Çin ise, şirketlerini korumak için gerekli adımları atacaklarını ifade etti.

Çinli telekomünikasyon şirketleri borsadan çıkarılmıştı

New York Borsası, Çin ordusuyla bağlantılı oldukları iddiasıyla China Telecom, China Mobile ve China Unicom Hong Kong telekom şirketlerinin hisselerinin 11 Ocak'tan itibaren liste dışı bırakıldığını açıklamıştı.
Eski ABD Başkanı Donald Trump, 6 Ocak'ta imzaladığı kararnameyle Ant Grup'a ait Alipay ve WeChat Pay'in de aralarında yer aldığı Çin merkezli 8 mobil ödeme uygulamasıyla işlem yapılmasının yasaklanmasını istemişti.
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