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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çad ile her alanda iş birliğimizi geliştirmeye hazırız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çad ile her alanda iş birliğimizi geliştirmeye hazırız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad ile askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T18:37+0300
2021-10-27T18:53+0300
politika
recep tayyip erdoğan
türkiye
çad
açıklama
basın toplantısı
konuşma
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile imzalanan anlaşmaların ardından açıklama yaptı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklmalarından öne çıkanlar şöyle:Çad'ı ülkemizin Afrika'da önde gelen ortakları arasında görmek istiyoruz. Ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi ve çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz.Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad ile askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız.
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recep tayyip erdoğan, türkiye, çad, açıklama, basın toplantısı, konuşma

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çad ile her alanda iş birliğimizi geliştirmeye hazırız

18:37 27.10.2021 (güncellendi: 18:53 27.10.2021)
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad ile askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Devlet Başkanı Mahamat İdris Debi Itno ile imzalanan anlaşmaların ardından açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklmalarından öne çıkanlar şöyle:
Çad'ı ülkemizin Afrika'da önde gelen ortakları arasında görmek istiyoruz. Ticari ilişkilerimizi derinleştirmeyi ve çeşitlendirmeyi arzu ediyoruz.
Terör örgütleri ve silahlı muhalif gruplarla eş zamanlı mücadele yürüten Çad ile askeri, savunma, güvenlik alanlarındaki iş birliğimizi geliştirmeye hazırız.
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