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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada önemli olan, CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olmasıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada önemli olan, CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olmasıdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresine ret oyu vermesine sert tepki göstererek ''Burada asıl önemli olan CHP'nin terör... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T12:34+0300
2021-10-27T12:52+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
ak parti
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
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recep tayyip erdoğan, ak parti, cumhurbaşkanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada önemli olan, CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olmasıdır

12:34 27.10.2021 (güncellendi: 12:52 27.10.2021)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin Suriye ve Irak tezkeresine ret oyu vermesine sert tepki göstererek ''Burada asıl önemli olan CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık'' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:
Suriye ve Irak tezkeresi öncesinde HDP yöneticileri CHP'ye çağrı yaptı, CHP'nin HDP'ye ağzının payını vermesi beklenirdi.
Biz bu güne kadar nasıl CHP'ye ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz.
Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin, terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık
Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor.
AK Parti'nin iktidarını kabullenemeyenler var.
Eğitimiyle, sağlığıyla, ulaştırmasıyla, tarımıyla; her alanda ülkenin çehresini biz değiştirdik.
Ülkemize Yeşil İklim Fonu'ndan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının imzalandığının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum.
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