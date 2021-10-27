Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada önemli olan, CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olmasıdır

Suriye ve Irak tezkeresi öncesinde HDP yöneticileri CHP'ye çağrı yaptı, CHP'nin HDP'ye ağzının payını vermesi beklenirdi. Suriye ve Irak tezkeresi öncesinde HDP yöneticileri CHP'ye çağrı yaptı, CHP'nin HDP'ye ağzının payını vermesi beklenirdi.

Biz bu güne kadar nasıl CHP'ye ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz. Biz bu güne kadar nasıl CHP'ye ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz.

Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin, terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin, terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık

Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor. Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleri diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyerek hakaret edenlerin dümen suyuna girdiğini görmek bizim bile ağırımıza gidiyor.

AK Parti'nin iktidarını kabullenemeyenler var. kabullenemeyenler var.

Eğitimiyle, sağlığıyla, ulaştırmasıyla, tarımıyla; her alanda ülkenin çehresini biz değiştirdik. Eğitimiyle, sağlığıyla, ulaştırmasıyla, tarımıyla; her alanda ülkenin çehresini biz değiştirdik.