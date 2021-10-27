https://tr.sputniknews.com/20211027/cumhurbaskani-erdogan-yeterli-gidaya-erisim-imtiyaz-degil-herkes-icin-haktir-1050219340.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeterli gıdaya erişim imtiyaz değil, herkes için haktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeterli gıdaya erişim imtiyaz değil, herkes için haktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir tarafta 810 milyon insan temel maddelere ulaşmazken diğer taraftan büyük sermaye sahipleri bir kaç dakikalık uzay... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T10:54+0300

2021-10-27T10:54+0300

2021-10-27T11:04+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

islam birliği teşkilatı

gıda

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 8. Gıda Güvenliği ve Tarımsal Kalkınmadan Sorumlu Bakanlar Konferansına videomesaj gönderdi. Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde: *Afetler, kuraklık gibi sonuçlar gıda kaynaklarımızı tahrip ediyor. Dünyada üretim faaliyetleri yükselirken gıda güvenliğinin garanti altına alınması insanlığın an gündem maddelerinden biridir.*BM raporları dünyada açlık çeken kişi sayısının geçen yıla göre yükseldiğini ortaya koyuyoryetersiz beslenenlerin sayısında da artış yaşanmaktadır.*Bir tarafta 810 milyon insan temel maddelere ulaşmazken diğer taraftan büyük sermaye sahipleri bir kaç dakikalık uzay seyahati için milyonlarca doları harcamaktadır. Yeterli gıdaya erişim imtiyaz değil, herkes için haktır*İslam ülkeleri olarak sadece ekonomik anlamda da stratejik anlamda da kalkınmış bir tarım sektörüne ihtiyaç var.* Atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye’de görev yapan büyükelçilerin Türkiye’nin iç işlerine müdahil olmaması anlamındadır.

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recep tayyip erdoğan, islam birliği teşkilatı, gıda