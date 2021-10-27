Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211027/daglik-alanda-olu-bulunan-adamin-cenazesini-700-metreden-komandolar-indirdi--1050247800.html
Dağlık alanda ölü bulunan adamın cenazesini 700 metreden komandolar indirdi
Dağlık alanda ölü bulunan adamın cenazesini 700 metreden komandolar indirdi
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde çıktığı dağda ölü olarak bulunan adamın cenazesi, yaklaşık 700 metre yükseklikten komandoların yardımıyla 4 saatte indirildi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T23:15+0300
2021-10-27T23:19+0300
yaşam
isparta
komando
cenaze
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050247775_0:11:1067:611_1920x0_80_0_0_4aaf16d39892d9de9fd10091bd835d9c.jpg
İstanbul’da yaşayan Mehmet Dereli, tatil için gittiği Eğirdir ilçesinde cumartesi günü 2 köpeğiyle birlikte Oluklacı’ya doğru tırmanışa geçti. Akşam saatlerinde annesini arayarak, dönüş yolunda olduğunu söyleyen Dereli’den bir süre sonra haber alınamadı.İhbar üzerine bölgeye giden polis, Dereli ile birlikte tırmanışa giden 2 köpeğin bıraktıkları aracın yanına döndüğünü gördü. Bunun üzerine jandarma, polis, AFAD ve gönüllü ekipler arama çalışması başlattı. Bölgede 5 gündür devam eden arama çalışmalarında Mehmet Dereli, bugün öğlen saatlerinde Çamoluk mevkii bölgesinde kayalık ve sarp bir arazide ölü olarak bulundu. 'Cenaze sarp ve zorlu bölgeden 4 saatin sonunda indirildi'İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Mehmet Dereli’nin kayalık ve sarp bir bölgede bulunan cenazesini indirmek için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma(JAK), Eğirdir Dağ Komando Okulu’ndaki arama kurtarma timi ve gönüllü ekipler seferber oldu. Bölgenin sarp arazi olması nedeniyle indirilemeyen cenaze, bulunmasından 4 saat sonra yaklaşık 700 metre yükseklikten halat yardımıyla sağlık ocağı evleri arkasına indirildi.Burada tabuta alınan Mehmet Dereli’nin cenazesi otopsi için Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne götürüldü. Dereli'nin kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak. 'Helikopterle aldırmayı düşündük'Gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD Ekip Amiri Erhan Gökdere, Mehmet Dereli'nin cenazesinin sarp kayalıklar arasında olduğunu belirterek, “Bulunduğu yer çok zor bir yerdi. Alınması neredeyse mümkün değildi. Önce helikopterle aldırmayı düşündük ama helikopterin inemeyeceğini söylediler. Komando birliğinden gelen dağcı ekibi bize yardımcı oldular. Onlarla birlikte 700-800 metre gibi sarp araziden indirmeyi başardık” dedi. Gökdere, Dereli’nin cenazesinin 2 saatlik çalışmayla indirildiğini söyledi.
isparta
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1b/1050247775_120:0:948:621_1920x0_80_0_0_584e2ae8b49db5866de632d70de8b5e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
isparta, komando, cenaze

Dağlık alanda ölü bulunan adamın cenazesini 700 metreden komandolar indirdi

23:15 27.10.2021 (güncellendi: 23:19 27.10.2021)
© İHA / EMEL TURAN KARTALDağlık alanda ölü bulunan adamın cenazesini 700 metreden komandolar indirdi
Dağlık alanda ölü bulunan adamın cenazesini 700 metreden komandolar indirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© İHA / EMEL TURAN KARTAL
Abone ol
Isparta’nın Eğirdir ilçesinde çıktığı dağda ölü olarak bulunan adamın cenazesi, yaklaşık 700 metre yükseklikten komandoların yardımıyla 4 saatte indirildi.
İstanbul’da yaşayan Mehmet Dereli, tatil için gittiği Eğirdir ilçesinde cumartesi günü 2 köpeğiyle birlikte Oluklacı’ya doğru tırmanışa geçti. Akşam saatlerinde annesini arayarak, dönüş yolunda olduğunu söyleyen Dereli’den bir süre sonra haber alınamadı.
İhbar üzerine bölgeye giden polis, Dereli ile birlikte tırmanışa giden 2 köpeğin bıraktıkları aracın yanına döndüğünü gördü. Bunun üzerine jandarma, polis, AFAD ve gönüllü ekipler arama çalışması başlattı. Bölgede 5 gündür devam eden arama çalışmalarında Mehmet Dereli, bugün öğlen saatlerinde Çamoluk mevkii bölgesinde kayalık ve sarp bir arazide ölü olarak bulundu.

'Cenaze sarp ve zorlu bölgeden 4 saatin sonunda indirildi'

İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre Mehmet Dereli’nin kayalık ve sarp bir bölgede bulunan cenazesini indirmek için AFAD, Jandarma Arama Kurtarma(JAK), Eğirdir Dağ Komando Okulu’ndaki arama kurtarma timi ve gönüllü ekipler seferber oldu. Bölgenin sarp arazi olması nedeniyle indirilemeyen cenaze, bulunmasından 4 saat sonra yaklaşık 700 metre yükseklikten halat yardımıyla sağlık ocağı evleri arkasına indirildi.
Burada tabuta alınan Mehmet Dereli’nin cenazesi otopsi için Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi’ne götürüldü. Dereli'nin kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belli olacak.

'Helikopterle aldırmayı düşündük'

Gazetecilere açıklamalarda bulunan AFAD Ekip Amiri Erhan Gökdere, Mehmet Dereli'nin cenazesinin sarp kayalıklar arasında olduğunu belirterek, “Bulunduğu yer çok zor bir yerdi. Alınması neredeyse mümkün değildi. Önce helikopterle aldırmayı düşündük ama helikopterin inemeyeceğini söylediler. Komando birliğinden gelen dağcı ekibi bize yardımcı oldular. Onlarla birlikte 700-800 metre gibi sarp araziden indirmeyi başardık” dedi. Gökdere, Dereli’nin cenazesinin 2 saatlik çalışmayla indirildiğini söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
DünPortekiz'de 2022 bütçesi mecliste reddedildi
DünDünyanın en derin depremi tespit edildi: Alt mantoda meydana gelen deprem, 751 km derinliğe ulaştı
DünArabası çizildi diye kapıcıyı öldüren zanlı tutuklandı
DünAlec Baldwin'in film setinde karıştığı kazayla ilgili yeni bulgular paylaşıldı
Dünİstanbul'da takla atan otomobil ağaçla bahçe duvarı arasına sıkıştı
DünABD ile Türkiye heyetleri F-35 anlaşmazlığı konusundaki ilk toplantıyı tamamladı
DünSuriye lideri Esad: ABD’nin Afganistan yenilgisi yeni savaşlar kışkırtacak
DünGöç İdaresi açıklama yaptı: 'Muz yeme' videosu paylaşan Suriyeliler sınır dışı edilecek
DünDağlık alanda ölü bulunan adamın cenazesini 700 metreden komandolar indirdi
DünÖzgür Demirtaş: Kötü bir haberim var
DünDiyanet İşleri Başkanı Erbaş Şuşa'da ezan okudu
DünGergerlioğlu ile Meclis Başkanı Şentop arasında gerginlik: 'Bahçeli emretti siz yaptınız'
DünMilli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü
DünHortumla dövülen çırağın ailesi şikayetçi olmadı: Usta serbest bırakıldı
Dün4 yıldır çatıdan inmeyen kediyi mahalle sakinleri anlattı: İnsanlara küsmüş, hikayesi çok büyük
DünABD'de siber ve dijital politikalar için büro kurma hazırlığı
DünKuzey Kıbrıs'ta benzinin litre fiyatı 9 liraya dayandı
DünABD Senatosu'nda 'milyarderler vergisi' teklifi: Yaklaşık 700 vergi mükellefini etkileyecek
Dünİstanbul Valisi Yerlikaya'dan Cumhuriyet Bayramı daveti
DünFalcao tarihe geçti, Barcelona yıkıldı