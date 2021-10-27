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https://tr.sputniknews.com/20211027/diyanet-cay-alimlari-icin-yanlislikla-alkollu-icecekler-kodu-secildi-1050240948.html
Diyanet açıkladı: 'Çay alımları için yanlışlıkla alkollü içecekler kodu seçildi'
Diyanet açıkladı: 'Çay alımları için yanlışlıkla alkollü içecekler kodu seçildi'
Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruma alkollü içecek alındığına dair haberlerle ilgili olarak, çay alımları için yanlışlıkla 'alkollü içecekler' kodunun... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T19:17+0300
2021-10-27T19:25+0300
diyanet işleri başkanlığı
alkol
açıklama
türkiye
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Başkanlık, bugün bazı medya organlarında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın alkollü içeceklere harcama yaptığına dair iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.Açıklamada şunlar kaydedildi:
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diyanet işleri başkanlığı, alkol, açıklama

Diyanet açıkladı: 'Çay alımları için yanlışlıkla alkollü içecekler kodu seçildi'

19:17 27.10.2021 (güncellendi: 19:25 27.10.2021)
© AADiyanet İşleri Başkanlığı
Diyanet İşleri Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA
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Diyanet İşleri Başkanlığı, kuruma alkollü içecek alındığına dair haberlerle ilgili olarak, çay alımları için yanlışlıkla 'alkollü içecekler' kodunun seçildiğini açıkladı.
Başkanlık, bugün bazı medya organlarında yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın alkollü içeceklere harcama yaptığına dair iddialarla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada şunlar kaydedildi:
"Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın taşra teşkilatındaki bazı harcama birimlerince 2018-2019 yıllarındaki çay alımları için Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi'nde (TKYS) '150.08.01 Alkolsüz İçecekler' kodu seçilerek Taşınır İşlem Fişi (TİF) düzenlenmesi gerekirken, zuhulen '150.08.02 Alkollü İçecekler' kodu; bir üst satır seçileceğine bir alt satır seçilmiştir. Haberlere konu olan durum, bundan ibarettir. Dolayısıyla alkollü içecek alımı söz konusu değildir."
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