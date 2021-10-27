https://tr.sputniknews.com/20211027/diyanetten-internet-uzerinden-satis-1050217421.html

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan internet üzerinden satış: Seccade 3500 TL

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan internet üzerinden satış: Seccade 3500 TL

Türkiye Diyanet Vakfı, başta lüks seccade olmak üzere çeşitli ürünlerin satışına başladı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T09:46+0300

2021-10-27T09:46+0300

2021-10-27T09:57+0300

türkiye

türkiye diyanet vakfı (tdv)

satış

diyanet başkanlığı

seccade

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Sözcü'den Deniz Ayhan'ın aktardığına göre, bazı seccadeler, Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) internet sitesinde 3 bin 500 TL'ye varan fiyatlara satılıyor. Diyanet 2 bin 100 liraya kehribar tesbih, 2 bin 400 liraya Çeşm-i Bülbül İbrik ve Sürahi ile bardak da satıyor. Beykoz Cami Ayasofya objesine de bin 200 lira fiyat konuldu.Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) internet sitesi üzerinden satılan 3 bin 500 TL'lik ‘Madalyon Kırmızı Uşak Halı Seccade' kırmızı, krem, lacivert ve mavi olmak üzere dört farklı renkte sunuluyor.Seccadeler için “Madalyonlu Uşak halıları, 16. y.y içerisinde üretilmiştir. Uşak halılarındaki çok çeşitli zengin madalyon tipleri Türk ustaların hâkimiyet gücünü belli eder. Seccadeler ya da diğer ismiyle mihraplı halılar, kutsal mekan anlamıyla yüklüdür” ifadeleri yer aldı.TDV'nin internet sitesinde ayrıca tesbihler de satışta bulunuyor. “Sarı renkli günlük kullanıma uygun damla kehribar” tesbih bin 50 ila 2 bin 100 lira fiyatları arasında satılıyor. Çeşmi Bülbül İbrik ve 6 bardak ise 2 bin 400 TL liraya satışa çıkarıldı. Çeşmi Bülbül Sürahi ve 6 bardak ise 2 bin TL'den satışa sunuldu. Beykoz Camı Ayasofya objesinin fiyatı ise bin 200 TL oldu.

https://tr.sputniknews.com/20211007/diyanetin-gorme-engelliler-icin-bastirdigi-kuran-satista-indirimli-fiyati-770-tl-1049607153.html

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türkiye diyanet vakfı (tdv), satış, diyanet başkanlığı, seccade