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https://tr.sputniknews.com/20211027/dogunun-en-soguk-kenti-kars-oldu-dereler-dondu-bitkiler-buzla-kaplandi-1050232253.html
Doğu'nun en soğuk kenti Kars oldu: Dereler dondu, bitkiler buzla kaplandı
Doğu'nun en soğuk kenti Kars oldu: Dereler dondu, bitkiler buzla kaplandı
Meteoroloji'nin güncel verilerine göre, Doğu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 9 dereceyle Kars oldu. Bölgede bulunan çeşmeler ve bitkiler buzla kaplanırken... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T15:37+0300
2021-10-27T15:44+0300
kars
türkiye
meteoroloji
kış
soğuk
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Kars'ta kaydedildi. İlçenin içinden geçen Acısu Deresi'nin büyük bölümü dondu. Ormanlık alandaki çeşmeler, bitkiler buzla kaplandı.Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık olacak.Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 5 derece, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Erzincan ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 22, Erzincan'da 17, Ağrı ve Iğdır'da 15, Erzurum'da 13, Kars ve Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.Ardahan'da soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları kırağı ile kaplandı.Soğuk yüzünden bazı araçların güçlükle çalıştığı kentte vatandaşlar araçlarının camlarını kırağıdan temizlemek ve araçlarını çalıştırmak için çaba sarf etti.
https://tr.sputniknews.com/20211025/erzurum-sehir-merkezine-mevsimin-ilk-kari-yagdi-1050160346.html
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kars, meteoroloji, kış, soğuk

Doğu'nun en soğuk kenti Kars oldu: Dereler dondu, bitkiler buzla kaplandı

15:37 27.10.2021 (güncellendi: 15:44 27.10.2021)
© AAKars'ta buzla kaplanan bitki
Kars'ta buzla kaplanan bitki - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA
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Meteoroloji'nin güncel verilerine göre, Doğu'nun en soğuk kenti sıfırın altında 9 dereceyle Kars oldu. Bölgede bulunan çeşmeler ve bitkiler buzla kaplanırken, derelerin donduğu kaydedildi.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 9 dereceyle Kars'ta kaydedildi. İlçenin içinden geçen Acısu Deresi'nin büyük bölümü dondu. Ormanlık alandaki çeşmeler, bitkiler buzla kaplandı.
Kars'taki Acısu Deresi dondu - Sputnik Türkiye

Kars'taki Acısu Deresi dondu

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde az bulutlu ve açık olacak.
Sıcaklığın mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Tunceli'de 5 derece, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan'da 8, Erzurum'da 6, Ağrı'da 4, Erzincan ve Iğdır'da 1 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklıkların ise Tunceli'de 22, Erzincan'da 17, Ağrı ve Iğdır'da 15, Erzurum'da 13, Kars ve Ardahan'da 10 derece olması öngörülüyor.
Ardahan'da soğuk hava nedeniyle park halindeki araçların camları kırağı ile kaplandı.
Soğuk yüzünden bazı araçların güçlükle çalıştığı kentte vatandaşlar araçlarının camlarını kırağıdan temizlemek ve araçlarını çalıştırmak için çaba sarf etti.
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