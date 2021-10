https://tr.sputniknews.com/20211027/dp-milletvekili-enginyurt-millet-ittifaki-ortak-aday-karari-alirsa-o-adayi-destekleyecegiz-1050239734.html

DP milletvekili Enginyurt: Millet İttifakı ortak aday kararı alırsa o adayı destekleyeceğiz

DP milletvekili Enginyurt: Millet İttifakı ortak aday kararı alırsa o adayı destekleyeceğiz

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye'nin, zaman kaybetmeden erken seçime gitmesi gerektiğini söyledi. Enginyurt, Millet İttifakı'nın ortak... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T18:24+0300

2021-10-27T18:24+0300

2021-10-27T18:24+0300

politika

demokrat parti (dp)

millet ittifakı

cemal enginyurt

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104233/11/1042331144_1:0:1100:618_1920x0_80_0_0_b96f8fdc219fa0f31f3caa11dca424c3.jpg

Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AKP iktidarı sayesinde milletin her sabah fakir, her sabah zamla uyandığını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Herkesin evinde iki, üç araba var"; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün de "Herkesin iki, üç telefonu var" dediğini aktaran Enginyurt, "Açlığı ve yoksulluğu örtmeye, daha da ötesi milleti suçlamaya gidiyorlar. Herkesin iki, üç arabası olduğunu sarayın penceresinden bakarak mı gördün? Sarayda çalışan bin kişinin araçlarına bakarak mı karar verdin? TÜİK rakamlarına göre bile her 100 kişiden 15'inin arabası varken, Sayın Cumhurbaşkanı'nı kim böyle bilgilendiriyor da milletin arabasıyla uğraşıyor." dedi.Bir insanın arabasının olmasının zengin olduğu anlamına gelmediğini dile getiren Enginyurt, bugün arabası olup da benzin dolduramayan yüzbinlerce insan olduğunu, her sabah benzine ve mazota zam geldiğini savundu."Türkiye'yi yönetenlerin, ülkeyi yönetemedikleri gibi 'one minute' gibi yeni kahramanlıklar ve senaryolar peşinde dolaştığını" belirten Enginyurt, "Millet aç, çiftçi aç, çalışan aç, emekli perişan. Türkiye, zaman kaybetmeden erken seçime gitmelidir. Türkiye'yi artık yönetemiyorlar. Her gün onarılmaz yaralar açıyorlar." diye konuştu.Enginyurt, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soru üzerine, "Seçimlere herkes kendi adayı ile girerse, oyunbozanlık yapılırsa, Demokrat Parti, Genel Başkanı Gültekin Uysal ile seçimlere katılacak. Eğer Millet İttifakı, ittifakı oluşturan partilerle ortak aday kararı alırsa, biz o adayı destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

demokrat parti (dp), millet ittifakı, cemal enginyurt