Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20211027/dp-milletvekili-enginyurt-millet-ittifaki-ortak-aday-karari-alirsa-o-adayi-destekleyecegiz-1050239734.html
DP milletvekili Enginyurt: Millet İttifakı ortak aday kararı alırsa o adayı destekleyeceğiz
DP milletvekili Enginyurt: Millet İttifakı ortak aday kararı alırsa o adayı destekleyeceğiz
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye'nin, zaman kaybetmeden erken seçime gitmesi gerektiğini söyledi. Enginyurt, Millet İttifakı'nın ortak... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T18:24+0300
2021-10-27T18:24+0300
politika
demokrat parti (dp)
millet ittifakı
cemal enginyurt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104233/11/1042331144_1:0:1100:618_1920x0_80_0_0_b96f8fdc219fa0f31f3caa11dca424c3.jpg
Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AKP iktidarı sayesinde milletin her sabah fakir, her sabah zamla uyandığını belirtti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Herkesin evinde iki, üç araba var"; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün de "Herkesin iki, üç telefonu var" dediğini aktaran Enginyurt, "Açlığı ve yoksulluğu örtmeye, daha da ötesi milleti suçlamaya gidiyorlar. Herkesin iki, üç arabası olduğunu sarayın penceresinden bakarak mı gördün? Sarayda çalışan bin kişinin araçlarına bakarak mı karar verdin? TÜİK rakamlarına göre bile her 100 kişiden 15'inin arabası varken, Sayın Cumhurbaşkanı'nı kim böyle bilgilendiriyor da milletin arabasıyla uğraşıyor." dedi.Bir insanın arabasının olmasının zengin olduğu anlamına gelmediğini dile getiren Enginyurt, bugün arabası olup da benzin dolduramayan yüzbinlerce insan olduğunu, her sabah benzine ve mazota zam geldiğini savundu."Türkiye'yi yönetenlerin, ülkeyi yönetemedikleri gibi 'one minute' gibi yeni kahramanlıklar ve senaryolar peşinde dolaştığını" belirten Enginyurt, "Millet aç, çiftçi aç, çalışan aç, emekli perişan. Türkiye, zaman kaybetmeden erken seçime gitmelidir. Türkiye'yi artık yönetemiyorlar. Her gün onarılmaz yaralar açıyorlar." diye konuştu.Enginyurt, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soru üzerine, "Seçimlere herkes kendi adayı ile girerse, oyunbozanlık yapılırsa, Demokrat Parti, Genel Başkanı Gültekin Uysal ile seçimlere katılacak. Eğer Millet İttifakı, ittifakı oluşturan partilerle ortak aday kararı alırsa, biz o adayı destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104233/11/1042331144_138:0:962:618_1920x0_80_0_0_fe7dbaf2eb0e3bce6e0ea8fb0b93febb.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
demokrat parti (dp), millet ittifakı, cemal enginyurt

DP milletvekili Enginyurt: Millet İttifakı ortak aday kararı alırsa o adayı destekleyeceğiz

18:24 27.10.2021
© AACemal Enginyurt
Cemal Enginyurt - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA
Abone ol
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Türkiye'nin, zaman kaybetmeden erken seçime gitmesi gerektiğini söyledi. Enginyurt, Millet İttifakı'nın ortak aday kararı alması halinde o partiyi destekleyeceklerini, herkes kendi adayıyla girerse Genel Başkanı Gültekin Uysal'ın seçimlere gireceğini söyledi.
Enginyurt, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, AKP iktidarı sayesinde milletin her sabah fakir, her sabah zamla uyandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Herkesin evinde iki, üç araba var"; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz'ün de "Herkesin iki, üç telefonu var" dediğini aktaran Enginyurt, "Açlığı ve yoksulluğu örtmeye, daha da ötesi milleti suçlamaya gidiyorlar. Herkesin iki, üç arabası olduğunu sarayın penceresinden bakarak mı gördün? Sarayda çalışan bin kişinin araçlarına bakarak mı karar verdin? TÜİK rakamlarına göre bile her 100 kişiden 15'inin arabası varken, Sayın Cumhurbaşkanı'nı kim böyle bilgilendiriyor da milletin arabasıyla uğraşıyor." dedi.
Bir insanın arabasının olmasının zengin olduğu anlamına gelmediğini dile getiren Enginyurt, bugün arabası olup da benzin dolduramayan yüzbinlerce insan olduğunu, her sabah benzine ve mazota zam geldiğini savundu.
"Türkiye'yi yönetenlerin, ülkeyi yönetemedikleri gibi 'one minute' gibi yeni kahramanlıklar ve senaryolar peşinde dolaştığını" belirten Enginyurt, "Millet aç, çiftçi aç, çalışan aç, emekli perişan. Türkiye, zaman kaybetmeden erken seçime gitmelidir. Türkiye'yi artık yönetemiyorlar. Her gün onarılmaz yaralar açıyorlar." diye konuştu.
Enginyurt, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının kim olacağına yönelik soru üzerine, "Seçimlere herkes kendi adayı ile girerse, oyunbozanlık yapılırsa, Demokrat Parti, Genel Başkanı Gültekin Uysal ile seçimlere katılacak. Eğer Millet İttifakı, ittifakı oluşturan partilerle ortak aday kararı alırsa, biz o adayı destekleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
19:22Lavrov: Donbass'ta Türk SİHA'larının kullanıldığına dair bilgiyi inceliyoruz
19:17Diyanet açıkladı: 'Çay alımları için yanlışlıkla alkollü içecekler kodu seçildi'
19:14IMF'den ekonomik görünümdeki aşağı yönlü risklere karşı uyarı
19:14Hürrem Sultan Portresi, İngiltere'de 126 bin pounda alıcı buldu
18:39Taliban Sözcüsü Mücahid: Ülkede nüfus sayımı yapmayı planlıyoruz
18:37Mansur Yavaş, 600 milyon TL' lik kara kış destek paketini açıkladı
18:37Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çad ile her alanda iş birliğimizi geliştirmeye hazırız
18:24DP milletvekili Enginyurt: Millet İttifakı ortak aday kararı alırsa o adayı destekleyeceğiz
18:10CHP lideri Kılıçdaroğlu: Millletimizi ne pahasına olursa olsun bu kara kıştan koruyacağız
18:05ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasının son tanığı 96 yaşında yaşamını yitirdi
18:02'Adalet Yürüyüşü'ne saldırı girişiminde 6 sanığa hapis cezası
17:49Moskova’ya gitmek için havalanan Mısır uçağı, tehdit mesajı nedeniyle geri döndü
17:44Dosyası kapatılan eski askeri hakim 'gizli örgüt' şemasından çıktı
17:38Paris'teki Gare du Nord Tren İstasyonu, bomba ihbarı üzerine boşaltıldı
17:27AB mahkemesinden 'yargı bağımsızlığına müdahale' cezası: Polonya her gün 1 milyon euro ceza ödeyecek
17:25Esenboğa Havalimanı'nda uçak kazası tatbikatı yapıldı
17:21Hablemitoğlu suikastının faili Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’da bulunamıyor
17:18Tezkereye 'hayır' oyu veren İYİ Partili Yılmaz: Demokraside her şey mümkün
17:14İsrail'den Batı Şeria'da 3 binden fazla konut inşasına onay
17:10Norveçli rektörden hediyeler alan Lavrov: Bu su için mi, viski için mi?