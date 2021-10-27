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https://tr.sputniknews.com/20211027/ekrem-imamoglu-yakinda-5-bin-universiteli-genc-kardesim-bu-imkanlara-sahip-olacak-1050245763.html
Ekrem İmamoğlu: Yakında 5 bin üniversiteli genç kardeşim bu imkanlara sahip olacak
Ekrem İmamoğlu: Yakında 5 bin üniversiteli genç kardeşim bu imkanlara sahip olacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya adresinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 5 bin üniversite öğrencisine yurt imkanı sağlanacağı bilgisini... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T21:59+0300
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türkiye
öğrenci
yurt
öğrenci yurdu
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımla üniversite öğrencilerine 5 bin kişilik yurt imkanı verileceğini bildirdi.İmamoğlu paylaşımında "Yakında 5 bin üniversiteli genç kardeşim bu imkanlara sahip olacak" dedi.
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öğrenci, yurt, öğrenci yurdu, ekrem imamoğlu

Ekrem İmamoğlu: Yakında 5 bin üniversiteli genç kardeşim bu imkanlara sahip olacak

21:59 27.10.2021 (güncellendi: 22:01 27.10.2021)
© AA / Ömer Yasin Erginİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu, Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA / Ömer Yasin Ergin
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya adresinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 5 bin üniversite öğrencisine yurt imkanı sağlanacağı bilgisini paylaştı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter'dan yaptığı videolu paylaşımla üniversite öğrencilerine 5 bin kişilik yurt imkanı verileceğini bildirdi.
İmamoğlu paylaşımında "Yakında 5 bin üniversiteli genç kardeşim bu imkanlara sahip olacak" dedi.
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