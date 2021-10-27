https://tr.sputniknews.com/20211027/ekvadorda-hukumetin-planladigi-ekonomik-reformlar-protesto-edildi-18-kisi-gozaltina-alindi-1050214007.html

Ekvador'da hükümetin planladığı ekonomik reformlar protesto edildi: Onlarca kişi gözaltına alındı

Ekvador'da hükümetin planladığı ekonomik reformlar protesto edildi: Onlarca kişi gözaltına alındı

Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, hükümet karşıtı protestolarda çıkan olaylar nedeniyle onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T04:21+0300

2021-10-27T04:21+0300

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dünya

ekvador

protesto

hükümet

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Ekvador'da hükümet sarayı Carondelet’in de bulunduğu tarihi merkezde toplanan yüzlerce gösterici, Devlet Başkanı Guillermo Lasso hükümetinin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.El Ejido Parkı'ndan Santo Domingo Meydanı'na yürüyen sendika temsilcileri, burada yaptıkları konuşmalarda, hükümetin planladığı ekonomik reformlara karşı çıkacaklarını bildirdi.Devlet Başkanlığı Sarayı civarında yoğun önlemler alan polis ve ordu güçleri, güvenlik bariyerini devirmeye çalışan eylemcilere gaz bombası ve tazyikli su sıkarak karşılık verdi.Öte yandan ülkenin diğer kentlerinde de ana yolları trafiğe kapatan göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.Hükümet Sözcüsü Carlos Jijon, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde çıkan olaylarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtti.Ekvador'da Ekim 2019'da, dönemin Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümetinin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı, şiddetli protestolara ve yağma olaylarına neden olmuştu.Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askerleri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.

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ekvador, protesto, hükümet