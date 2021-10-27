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Ekvador'da hükümetin planladığı ekonomik reformlar protesto edildi: Onlarca kişi gözaltına alındı
Ekvador'da hükümetin planladığı ekonomik reformlar protesto edildi: Onlarca kişi gözaltına alındı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, hükümet karşıtı protestolarda çıkan olaylar nedeniyle onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T04:21+0300
2021-10-27T04:50+0300
dünya
ekvador
protesto
hükümet
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Ekvador'da hükümet sarayı Carondelet’in de bulunduğu tarihi merkezde toplanan yüzlerce gösterici, Devlet Başkanı Guillermo Lasso hükümetinin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.El Ejido Parkı'ndan Santo Domingo Meydanı'na yürüyen sendika temsilcileri, burada yaptıkları konuşmalarda, hükümetin planladığı ekonomik reformlara karşı çıkacaklarını bildirdi.Devlet Başkanlığı Sarayı civarında yoğun önlemler alan polis ve ordu güçleri, güvenlik bariyerini devirmeye çalışan eylemcilere gaz bombası ve tazyikli su sıkarak karşılık verdi.Öte yandan ülkenin diğer kentlerinde de ana yolları trafiğe kapatan göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.Hükümet Sözcüsü Carlos Jijon, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde çıkan olaylarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtti.Ekvador'da Ekim 2019'da, dönemin Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümetinin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı, şiddetli protestolara ve yağma olaylarına neden olmuştu.Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askerleri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.
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ekvador, protesto, hükümet

Ekvador'da hükümetin planladığı ekonomik reformlar protesto edildi: Onlarca kişi gözaltına alındı

04:21 27.10.2021 (güncellendi: 04:50 27.10.2021)
© REUTERS / VICENTE GAIBOR DEL PINOEkvador'da hükümet karşıtı protesto
Ekvador'da hükümet karşıtı protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / VICENTE GAIBOR DEL PINO
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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da, hükümet karşıtı protestolarda çıkan olaylar nedeniyle onlarca kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Ekvador'da hükümet sarayı Carondelet’in de bulunduğu tarihi merkezde toplanan yüzlerce gösterici, Devlet Başkanı Guillermo Lasso hükümetinin ekonomi politikalarına tepki gösterdi.
El Ejido Parkı'ndan Santo Domingo Meydanı'na yürüyen sendika temsilcileri, burada yaptıkları konuşmalarda, hükümetin planladığı ekonomik reformlara karşı çıkacaklarını bildirdi.
Devlet Başkanlığı Sarayı civarında yoğun önlemler alan polis ve ordu güçleri, güvenlik bariyerini devirmeye çalışan eylemcilere gaz bombası ve tazyikli su sıkarak karşılık verdi.
Öte yandan ülkenin diğer kentlerinde de ana yolları trafiğe kapatan göstericilerle polis arasında gerginlik yaşandı.
Hükümet Sözcüsü Carlos Jijon, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde çıkan olaylarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtti.
Ekvador'da Ekim 2019'da, dönemin Devlet Başkanı Lenin Moreno hükümetinin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma kararı, şiddetli protestolara ve yağma olaylarına neden olmuştu.
Moreno, aynı günün akşamında olağanüstü hal ilan etmiş, askerleri sokaklara çıkarmış fakat bu tedbirler protesto ve yağma olaylarını engelleyememişti.
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