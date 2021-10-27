https://tr.sputniknews.com/20211027/erdogan-ben-nasil-geri-adim-attim-ben-taarruzdayim-1050219906.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım, kitabımda geri adım atmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım, kitabımda geri adım atmak yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 büyükelçi meselesiyle ilgili ABD basınında yer alan manşetlere ilişkin, "Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T11:04+0300

2021-10-27T11:04+0300

2021-10-27T11:36+0300

recep tayyip erdoğan

politika

abd

chp

hdp

azerbaycan

kemal kılıçdaroğlu

devlet bahçeli

joe biden

seçim

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan’daki temaslarının ardından dönüş uçağında gazetecilere önemli açıklamalarda bulundu.10 büyükelçi kriziyle ilgili "Atmış olduğumuz adım birilerine gövde gösterisi değil, sadece Türkiye’de görev yapan büyükelçilerin Türkiye’nin iç işlerine müdahil olmaması anlamındadır" diyen Erdoğan, "Bu ülkede görev yapan büyükelçinin, neyin nereye varacağını çok iyi bilmesi lazım. Bilmiyorsa, Viyana Sözleşmesi'nin 41'inci maddesini hatırlatmış olduk" ifadelerini kullandı.Erdoğan, ABD basınında yer alan 'Erdoğan geri adım attı' manşetlerine ilişkin soruya "Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri adım atmak yok" diye cevap verdi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile Glasgow'da gerçekleştirecekleri görüşmede, F-35 meselesini ele alacaklarını söyledi.Erdoğan ayrıca, yüzde 7 seçim barajı teklifini MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kabul ettiğini belirtti.Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:'Azat edilen Azerbaycan topraklarının, yakın zamanda bölgede örnek refah merkezi olacağına inanıyorum'-Siz de ifade ettiniz, bölgede büyük bir değişim var. Türkiye’nin de desteğiyle büyük bir kalkınma hamlesi yapılıyor, Füzuli Havalimanı açıldı. Zengezur Koridorunun da hayata geçirilmesi planlanıyor. Bütün gelişmeler bölgeyi, Türkiye’yi, diğer ülkelerle ilişkilerimizi nasıl etkileyecek?'İran, aklıselimle hareket etmeli'- Gerek şahsınız gerek Sayın Aliyev Ermenistan’a kalıcı barış için masaya gelmesi çağrısında bulunmuştunuz, hatta 6’lı bir komisyon önermiştiniz; İran ve Gürcistan’ın da içinde olacağı. Bugün Ermenistan’a yönelik bu çağrıyı da tekrarladınız. Ama İran son dönemde “İsrail’i buraya getirdiniz” bahanesiyle Azerbaycan’ı ciddi şekilde tehdit ediyor; diğer taraftan da Ermenistan’la yeni iş birliği arayışlarına girerek sanki sizin ve Sayın Aliyev’in çabalarını baltalamaya çalışıyor gibi bir görüntü var. Siz bunu nasıl yorumluyorsunuz?'Viyana Sözleşmesinin 41’inci maddesini onlara hatırlatmış olduk'-10 büyükelçiden gerilimi düşüren bir açıklama geldi. Aslında sizin yaptığınız bu çıkış Davos’taki “one minute” çıkışına benzeyen bir çıkış olarak nitelendirildi. Ne yaşandı bu süreçte? Biden ile görüşme öncesinde Amerika Birleşik Devletleri’nden geri adım mantığındaki adım, süreci nasıl etkileyecek bundan sonrası için, nasıl olmalı süreç?- ABD ve büyükelçiler krizini konuşurken, bir yandan Amerika gazetelerinde bazı manşetler gördük bugün. Sizinle ilgiliydi o manşetler; “Erdoğan krizden kaçtı, geri adım attı” gibi… Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?'Biz bildiğimizi okuruz'-10 büyükelçiyle ilgili kriz bitti ama bir taraftan da Avrupa Konseyi’ndeki süreç devam ediyor. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kasımın sonunda Türkiye’nin sözleşmeyi ihlal edip etmediğine ilişkin olarak bir süreç başlatabilir. Bununla ilgili olarak değerlendirmeniz nedir? Çünkü eğer bu tarihe kadar Osman Kavala serbest bırakılmazsa, AİHM’in vereceği bir görüş bu anlamda belirleyici olacak herhalde. Ne söylersiniz acaba? Beklentiniz nedir?-10 büyükelçi hadisesi yaşanırken sizin duruşunuz, tepkiniz, tavrınız ortadaydı ancak örneğin CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere bazı çevrelerden de “Nazikçe uyarıyorlar, bunlara neden tepki gösteriyorsunuz?” gibi buna benzer açıklamalar geldi. Bazıları da “Non grata ilan etmek bizi yalnızlaştırır” dedikten sonra, onlar geri adım attıktan sonra da bunun bir diplomatik başarı olduğunu söylemeye başladılar. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?'Biden'la Glasgow'da görüşeceğiz'- Roma ve Glasgow'da dünya liderleriyle görüşeceksiniz, hem G20 hem BM İklim Zirvesi kapsamında. Özellikle ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmenizde hangi başlıklar masada olacak? Daha önce ABD F-16 ile ilgili talebini iletmişti. Bu konuda teknik görüşmeler sürüyor. Bu görüşmeler ne aşamada? Biden'dan ne gibi taleplerimiz olacak?'Bahçeli, yüzde 7'yi kabul etti'- MHP Lideri Sayın Devlet Bahçeli ile önceki bir görüşme gerçekleştirdiniz. Bu görüşmede Siyasi Partiler Kanunu ve yeni Anayasa çalışması gündeme geldi mi? Cumhur İttifakı olarak bu ortak teklifinizi ne zaman kamuoyuyla paylaşacaksınız? Tarih, takvim belli mi?'Allah bunların eline bu milleti düşürmesin'- Son zamanlarda özellikle milli olan bütün kurumlar saldırı altında. Bunlar içerisinde TÜGVA da var; TÜRGEV de ENSAR da var. Çok ciddi iftiralar atıldı, çok ciddi saldırılar yapıldı. Bu vakıflar neden saldırı altında?'Maaş ödeyemezler' - Geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, “Biz belediyeler olarak hükümetten eşit kaynak alamıyoruz, Belediyeler Birliğinden alamıyoruz” gibi CHP’li belediyelerin ayrımcılığa tabi tutulduğu yönünde bir basın toplantısı yaptı. Hizmet üretemeyişlerinin bir bahanesi mi oluyor bu? Nasıl değerlendiriyorsunuz?'CHP ve HDP’nin verecekleri oy zaten belliydi'- TBMM’de TSK’nın terörle mücadele için sınır ötesine operasyon yapmasına izin veren tezkere geçti. Ama CHP grup kararı olarak “hayır” oyu verdi tezkereye. Daha öncesinde de HDP eş başkanlarının tezkereyle ilgili “hayır” oyu verilmesi çağrısı vardı CHP’ye. Bir anlamda HDP’nin çağrısına olumlu yanıt vermiş oldular. “CHP yerli, milli değil” diyoruz ama bu çok sembolik oldu açıkçası. Hakikaten CHP’li seçmeni bile şaşırtacak denli bir durum. Çünkü halihazırda Türkiye sınırın ötesinden terör tehdidiyle muhatap. Sizin değerlendirmenizi merak ediyoruz.

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