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Erkek futbolunda ilk kez faal bir profesyonel oyuncudan 'eşcinselim' açıklaması
Erkek futbolunda ilk kez faal bir profesyonel oyuncudan 'eşcinselim' açıklaması
Avustralya'da A-League kulüplerinden Adelaide United'da top koşturan Josh Cavallo, eşcinsel olduğunu kamuoyuyla paylaşarak, dünyada böyle bir beyanda bulunan... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T12:53+0300
2021-10-27T13:17+0300
spor
avustralya
futbol
lgbt
adelaide
eşcinsel
erkek
futbolcu
futbol takımı
gay
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Spor dünyasında ayrımcılıkla mücadele kapsamında LGBT+ bireylerin cinsel tercihlerini açıklamaları için yapılan çağrılara ilk kez üst düzey bir profesyonel futbolcu karşılık verdi. Avustralya erkek futbolunun A-League'nin önde gelen kulüplerinden Adelaide United'da top koşturan Josh Cavallo, eşcinsel olduğunu kamuoyuyla paylaşarak, dünyada böyle bir beyanda bulunan ilk profesyonel erkek futbolcu oldu.'Hem futbol hem eşit muamele birarada olsun'Sosyal medyada "Nihayet hayatımda rahatlıkla konuşabildiğim kişisel bir şey hakkında açıklama yapmaya hazırım" diye yazan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, paylaştığı videoda şöyle konuştu:"Ben bir futbolcuyum ve eşcinselim. Tek yapmak istediğim futbol oynamak ve eşit muamele görmek."'Bir yandan en iyi performansını vermeye çalışırken diğer yandan ikili bir hayat sürmenin kendisini tükettiğini' dile getiren Josh Cavallo, "Hayatımda bu noktaya gelmek benim için bir yolculuktu, açıklama kararım benim en büyük mutluluğum oldu. 6 yıldır cinselliğimle savaşıyorum ve bunu bir kenara koyabildiğim için mutluyum" dedi. Adelaide United'ın sosyal medya hesabından 'Josh'un gerçeği' başlığıyla paylaşılan videoda, genç futbolcu, 'daha önce eşcinsel olduğu ortaya çıkarsa insanların kendisi hakkında farklı düşüneceğinden, kendisine kötü sözler edeceklerinden ya da alay edeceklerinden endişelendiğini' anlatarak ekledi:"Ancak öyle olmadı. Tam tersine insanlardan daha fazla saygı gördüm." Daha önce faal futbol hayatlarını noktalamış bazı eski erkek oyuncular LGBT kapsamında cinsel tercihleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.Kadın futbolunda ise pek çok oyuncu LGBT bireyi olduğu açıklamış bulunuyor. İçlerinden dünya çapında en tanınmış isim ise Dünya Kupası'nı kazanan ABD milli takımının kaptanı Megan Rapinoe.
avustralya
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Erkek futbolunda ilk kez faal bir profesyonel oyuncudan 'eşcinselim' açıklaması

12:53 27.10.2021 (güncellendi: 13:17 27.10.2021)
© Fotoğraf : Instagram/joshua.cavalloAvustralya'da A-League kulüplerinden Adelaide United'da top koşturan Josh Cavallo, eşcinsel olduğunu kamuoyuyla paylaşarak, dünyada böyle bir beyanda bulunan ilk profesyonel erkek futbolcu oldu.
Avustralya'da A-League kulüplerinden Adelaide United'da top koşturan Josh Cavallo, eşcinsel olduğunu kamuoyuyla paylaşarak, dünyada böyle bir beyanda bulunan ilk profesyonel erkek futbolcu oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© Fotoğraf : Instagram/joshua.cavallo
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Avustralya'da A-League kulüplerinden Adelaide United'da top koşturan Josh Cavallo, eşcinsel olduğunu kamuoyuyla paylaşarak, dünyada böyle bir beyanda bulunan ilk profesyonel erkek futbolcu oldu.
Spor dünyasında ayrımcılıkla mücadele kapsamında LGBT+ bireylerin cinsel tercihlerini açıklamaları için yapılan çağrılara ilk kez üst düzey bir profesyonel futbolcu karşılık verdi.
Avustralya erkek futbolunun A-League'nin önde gelen kulüplerinden Adelaide United'da top koşturan Josh Cavallo, eşcinsel olduğunu kamuoyuyla paylaşarak, dünyada böyle bir beyanda bulunan ilk profesyonel erkek futbolcu oldu.

'Hem futbol hem eşit muamele birarada olsun'

Sosyal medyada "Nihayet hayatımda rahatlıkla konuşabildiğim kişisel bir şey hakkında açıklama yapmaya hazırım" diye yazan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu, paylaştığı videoda şöyle konuştu:
"Ben bir futbolcuyum ve eşcinselim. Tek yapmak istediğim futbol oynamak ve eşit muamele görmek."
'Bir yandan en iyi performansını vermeye çalışırken diğer yandan ikili bir hayat sürmenin kendisini tükettiğini' dile getiren Josh Cavallo, "Hayatımda bu noktaya gelmek benim için bir yolculuktu, açıklama kararım benim en büyük mutluluğum oldu. 6 yıldır cinselliğimle savaşıyorum ve bunu bir kenara koyabildiğim için mutluyum" dedi.
Adelaide United'ın sosyal medya hesabından 'Josh'un gerçeği' başlığıyla paylaşılan videoda, genç futbolcu, 'daha önce eşcinsel olduğu ortaya çıkarsa insanların kendisi hakkında farklı düşüneceğinden, kendisine kötü sözler edeceklerinden ya da alay edeceklerinden endişelendiğini' anlatarak ekledi:
"Ancak öyle olmadı. Tam tersine insanlardan daha fazla saygı gördüm."
Daha önce faal futbol hayatlarını noktalamış bazı eski erkek oyuncular LGBT kapsamında cinsel tercihleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Kadın futbolunda ise pek çok oyuncu LGBT bireyi olduğu açıklamış bulunuyor. İçlerinden dünya çapında en tanınmış isim ise Dünya Kupası'nı kazanan ABD milli takımının kaptanı Megan Rapinoe.
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