https://tr.sputniknews.com/20211027/fransada-polis-operasyonuna-tepki-gosteren-grup-13-araci-atese-verdi-1050225774.html
Fransa’da polis operasyonuna tepki gösteren grup, 13 aracı ateşe verdi
Fransa’da polis operasyonuna tepki gösteren grup, 13 aracı ateşe verdi
Fransa’nın Alencon şehrinde polisin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına almasına tepki gösteren bir grup genç, sokaklardaki 13... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T13:29+0300
2021-10-27T13:29+0300
2021-10-27T14:37+0300
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fransa
polis
molotof
araba
çatışma
ateş açma
ateş
molotof kokteyli
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Fransa’nın Normandiya bölgesine bağlı Alencon şehrinde gece saatlerinde şiddet olayları yaşandı. Yaklaşık 20 genç, polisin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına almasına tepki göstererek sokakta polisle çatıştı.Gençler, Perseigne semtinde molotof kokteylleriyle 13 aracı yakarken, olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ancak ekipler olay yerine geldiklerinde semtin farklı noktalarına konuşlanmış grubun havan topu ateşine maruz kaldı. 13 jandarmanın takviye olarak müdahale ettiği olayların yerel saatle 03.30 sıralarında yatıştığı belirtildi.'Bunu kabul edemeyiz'Belediye Başkanı Joaquim Pueyo, söz konusu gençleri 'son derece ciddi' olarak nitelendirerek, saldırının uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı şüphelenilen 2 gencin gözaltına alınmasına bir tepki olduğunu söyledi. Saldırganların kimliğinin henüz belirlenmediğini ve herhangi bir tutuklama yapılmadığını vurgulayan Pueyo, "Bunlar çok ciddi olaylar ve umarım failler hızla sorguya çekilecektir. Çünkü bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.Orne Valisi Françoise Taheri de yaşanan olaylarda kimsenin yaralanmadığını söyleyerek, "Mağdur olmadığını belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Çünkü polis, jandarma ve itfaiyecilere atılan havan topu ateşi göz önüne alındığında yaralanmalar olabilirdi" dedi.
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fransa, polis, molotof, araba, çatışma, ateş açma, ateş, molotof kokteyli
Fransa’da polis operasyonuna tepki gösteren grup, 13 aracı ateşe verdi
13:29 27.10.2021 (güncellendi: 14:37 27.10.2021)
Fransa’nın Alencon şehrinde polisin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına almasına tepki gösteren bir grup genç, sokaklardaki 13 aracı molotof kokteyli ile ateşe verdi. Öfkeli grup, ihbar üzerine olay yerine gelen polise de havan topuyla saldırdı.
Fransa’nın Normandiya bölgesine bağlı Alencon şehrinde gece saatlerinde şiddet olayları yaşandı. Yaklaşık 20 genç, polisin uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı şüphesiyle 2 kişiyi gözaltına almasına tepki göstererek sokakta polisle çatıştı.
Gençler, Perseigne semtinde molotof kokteylleriyle 13 aracı yakarken, olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ancak ekipler olay yerine geldiklerinde semtin farklı noktalarına konuşlanmış grubun havan topu ateşine maruz kaldı.
13 jandarmanın takviye olarak müdahale ettiği olayların yerel saatle 03.30 sıralarında yatıştığı belirtildi.
'Bunu kabul edemeyiz'
Belediye Başkanı Joaquim Pueyo, söz konusu gençleri 'son derece ciddi' olarak nitelendirerek, saldırının uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı şüphelenilen 2 gencin gözaltına alınmasına bir tepki olduğunu söyledi.
Saldırganların kimliğinin henüz belirlenmediğini ve herhangi bir tutuklama yapılmadığını vurgulayan Pueyo, "Bunlar çok ciddi olaylar ve umarım failler hızla sorguya çekilecektir. Çünkü bunu kabul edemeyiz" ifadelerini kullandı.
Orne Valisi Françoise Taheri de yaşanan olaylarda kimsenin yaralanmadığını söyleyerek, "Mağdur olmadığını belirtmekten memnuniyet duyuyorum. Çünkü polis, jandarma ve itfaiyecilere atılan havan topu ateşi göz önüne alındığında yaralanmalar olabilirdi" dedi.