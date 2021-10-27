Galatasaray'a özel kozmetik ürünleri satışta: '1905 vücut spreyi, Lion duş jeli'

L’ACTONE Kozmetik’in Galatasaray ürünleri, GS Store mağazalarında satışa başladı.Yerli kozmetik markası L’ACTONE, milyonların takip ettiği Galatasaray taraftarlarına hizmet veren GS Store mağazalarında satılmak üzere özel kozmetik ürünleri hazırladı.Cilt bakımından, saç bakımına, bebek ürünlerinden, araç bakım ürünlerine, ev ve yaşam ürün gruplarına kadar birçok kategoride geniş yelpazesi olan ürünler L’ACTONE ve Galatasaray imzası ile GS Store raflarında yerlerini aldı.Özel üretilen ürünler, GS Store mağazaları ve e-ticaret pazar yerlerinde 24 Ekim 2021 tarihinden itibaren satışa başladı.
Yerli kozmetik markası L'ACTONE, Galatasaray ürünlerini GS Store mağazalarında satışa sundu.
L’ACTONE Kozmetik’in Galatasaray ürünleri, GS Store mağazalarında satışa başladı.
Yerli kozmetik markası L’ACTONE, milyonların takip ettiği Galatasaray taraftarlarına hizmet veren GS Store mağazalarında satılmak üzere özel kozmetik ürünleri hazırladı.
Cilt bakımından, saç bakımına, bebek ürünlerinden, araç bakım ürünlerine, ev ve yaşam ürün gruplarına kadar birçok kategoride geniş yelpazesi olan ürünler L’ACTONE ve Galatasaray imzası ile GS Store raflarında yerlerini aldı.
Özel üretilen ürünler, GS Store mağazaları ve e-ticaret pazar yerlerinde 24 Ekim 2021 tarihinden itibaren satışa başladı.