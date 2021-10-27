https://tr.sputniknews.com/20211027/galatasaraya-ozel-kozmetik-urunleri-satista-1905-vucut-spreyi-lion-dus-jeli-1050236815.html

Galatasaray'a özel kozmetik ürünleri satışta: '1905 vücut spreyi, Lion duş jeli'

Galatasaray'a özel kozmetik ürünleri satışta: '1905 vücut spreyi, Lion duş jeli'

Yerli kozmetik markası L'ACTONE, Galatasaray ürünlerini GS Store mağazalarında satışa sundu. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

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galatasaray

spor

kozmetik

şampuan

satış

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L’ACTONE Kozmetik’in Galatasaray ürünleri, GS Store mağazalarında satışa başladı.Yerli kozmetik markası L’ACTONE, milyonların takip ettiği Galatasaray taraftarlarına hizmet veren GS Store mağazalarında satılmak üzere özel kozmetik ürünleri hazırladı.Cilt bakımından, saç bakımına, bebek ürünlerinden, araç bakım ürünlerine, ev ve yaşam ürün gruplarına kadar birçok kategoride geniş yelpazesi olan ürünler L’ACTONE ve Galatasaray imzası ile GS Store raflarında yerlerini aldı.Özel üretilen ürünler, GS Store mağazaları ve e-ticaret pazar yerlerinde 24 Ekim 2021 tarihinden itibaren satışa başladı.

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2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, kozmetik, şampuan, satış