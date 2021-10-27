https://tr.sputniknews.com/20211027/genclerbirligi-hedef-100-yilda-kadin-futbol-takimini-sahaya-cikarmak--1050224337.html

Gençlerbirliği: Hedef 100. yılda kadın futbol takımını sahaya çıkarmak

Gençlerbirliği: Hedef 100. yılda kadın futbol takımını sahaya çıkarmak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hayata geçirdiği Kadın Futbol Programı'nın hedefini ‘100. yılda (2023) Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nı... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T12:56+0300

2021-10-27T12:56+0300

2021-10-27T12:58+0300

kadın futbol takımı

spor

gençlerbirliği futbol takımı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/01/1043701214_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_562a8c9a90110f1a47868ba9b0215ea2.jpg

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, altyapıdaki kanıtlanmış başarının yolundan gidilerek hem Türk kadın futboluna üst düzey sporcular yetiştiren bir yapı kurmak hem de Ankara'daki kız çocuklarına güvenli bir futbol ortamı sunmak için eylül ayında harekete geçildiği hatırlatıldı.Kadın Futbol Programı'nın ikinci adımı olarak Gençlerbirliği kadın futbol altyapısının oluşturulmasına başlandığının belirtildiği açıklamada şunlara yer verildi:Gençlerbirliği'nin, yönetim kurulunda yer alan iki kadın yönetici, kadın psikolog ve diyetisyenle futbolda kadının temsil edilmesi açısından önemli bir merkez olmayı hedeflediğinin vurgulandığı açıklamada, 2004-2005-2006 ve 2007-2008-2009 doğumlu genç kızlar, Gençlerbirliği Etlik Hasan Polat Tesisleri'nde 30 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak Kadın Futbol Okulu seçmelerine davet edildi.

https://tr.sputniknews.com/20211018/kayserispor-baskani-berna-gozbasi-kadin-futbol-takimi-aldi-1049925701.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kadın futbol takımı, gençlerbirliği futbol takımı