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Gençlerbirliği: Hedef 100. yılda kadın futbol takımını sahaya çıkarmak
Gençlerbirliği: Hedef 100. yılda kadın futbol takımını sahaya çıkarmak
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hayata geçirdiği Kadın Futbol Programı'nın hedefini ‘100. yılda (2023) Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nı... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T12:56+0300
2021-10-27T12:58+0300
kadın futbol takımı
spor
gençlerbirliği futbol takımı
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Başkent kulübünden yapılan açıklamada, altyapıdaki kanıtlanmış başarının yolundan gidilerek hem Türk kadın futboluna üst düzey sporcular yetiştiren bir yapı kurmak hem de Ankara'daki kız çocuklarına güvenli bir futbol ortamı sunmak için eylül ayında harekete geçildiği hatırlatıldı.Kadın Futbol Programı'nın ikinci adımı olarak Gençlerbirliği kadın futbol altyapısının oluşturulmasına başlandığının belirtildiği açıklamada şunlara yer verildi:Gençlerbirliği'nin, yönetim kurulunda yer alan iki kadın yönetici, kadın psikolog ve diyetisyenle futbolda kadının temsil edilmesi açısından önemli bir merkez olmayı hedeflediğinin vurgulandığı açıklamada, 2004-2005-2006 ve 2007-2008-2009 doğumlu genç kızlar, Gençlerbirliği Etlik Hasan Polat Tesisleri'nde 30 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak Kadın Futbol Okulu seçmelerine davet edildi.
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kadın futbol takımı, gençlerbirliği futbol takımı

Gençlerbirliği: Hedef 100. yılda kadın futbol takımını sahaya çıkarmak

12:56 27.10.2021 (güncellendi: 12:58 27.10.2021)
© AAGençlerbirliği
Gençlerbirliği - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, hayata geçirdiği Kadın Futbol Programı'nın hedefini ‘100. yılda (2023) Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nı sahaya çıkarmak’ olarak açıkladı.
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, altyapıdaki kanıtlanmış başarının yolundan gidilerek hem Türk kadın futboluna üst düzey sporcular yetiştiren bir yapı kurmak hem de Ankara'daki kız çocuklarına güvenli bir futbol ortamı sunmak için eylül ayında harekete geçildiği hatırlatıldı.
Kadın Futbol Programı'nın ikinci adımı olarak Gençlerbirliği kadın futbol altyapısının oluşturulmasına başlandığının belirtildiği açıklamada şunlara yer verildi:
"Yurt dışında kadın milli takımlarında teknik direktörlük yapan, Asya Futbol Konfederasyonunda antrenör eğitmeni görevinde bulunan Fatih Kale, programa danışmanlık yapıyor. Kadın Futbol Programı'nın hedefi ise 100. yılında Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı'nın sahada olması. Etlik Hasan Polat Tesisleri'nin, Kadın Futbol Programı için bir merkez olarak düzenlenebilmesi için gerekli yol haritası da oluşturulmaya başlandı."
Gençlerbirliği'nin, yönetim kurulunda yer alan iki kadın yönetici, kadın psikolog ve diyetisyenle futbolda kadının temsil edilmesi açısından önemli bir merkez olmayı hedeflediğinin vurgulandığı açıklamada, 2004-2005-2006 ve 2007-2008-2009 doğumlu genç kızlar, Gençlerbirliği Etlik Hasan Polat Tesisleri'nde 30 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak Kadın Futbol Okulu seçmelerine davet edildi.
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