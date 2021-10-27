Gintsburg: Çocuklar için olan koronavirüs aşısı yakında tescillenebilir

Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Şu anda uzmanlar çalışıyor, incelemeler yapılıyor. Yakın zamanda aşının tescili için olumlu bir karar verilmesini umuyorum” dedi.Daha önce Rusya Sağlık Bakanlığına çocuklar için olan Gam-Kovid-Vak-M aşısının tescili için belgeler sunulmuştu. Aşı onaylanırsa gönüllü olarak, çocukların ebeveynlerinin onayı doğrultusunda uygulanacak.Ginstburg, daha önce çocuklar için olan aşının isminin Sputnik M olabileceğini söylemişti. M harfi Rusça ‘küçükler için’ anlamına gelen ‘dlya malenkih’ ifadesini gösteriyor.
Rus Sputnik V aşısının geliştiricisi Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, çocuklar için olan koronavirüs aşısının yakında tescil edilmesini beklediklerini söyledi.
Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Şu anda uzmanlar çalışıyor, incelemeler yapılıyor. Yakın zamanda aşının tescili için olumlu bir karar verilmesini umuyorum” dedi.
Daha önce Rusya Sağlık Bakanlığına çocuklar için olan Gam-Kovid-Vak-M aşısının tescili için belgeler sunulmuştu. Aşı onaylanırsa gönüllü olarak, çocukların ebeveynlerinin onayı doğrultusunda uygulanacak.
Ginstburg, daha önce çocuklar için olan aşının isminin Sputnik M olabileceğini söylemişti. M harfi Rusça ‘küçükler için’ anlamına gelen ‘dlya malenkih’ ifadesini gösteriyor.