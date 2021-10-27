https://tr.sputniknews.com/20211027/gintsburg-cocuklar-icin-olan-koronavirus-asisi-yakinda-tescillenebilir-1050218249.html

Gintsburg: Çocuklar için olan koronavirüs aşısı yakında tescillenebilir

Gintsburg: Çocuklar için olan koronavirüs aşısı yakında tescillenebilir

Rus Sputnik V aşısının geliştiricisi Rusya’daki Gamaleya Araştırma Merkezi’nin Başkanı Aleksandr Gintsburg, çocuklar için olan koronavirüs aşısının yakında... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T10:11+0300

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2021-10-27T10:11+0300

koronavirüs

çocuk

kovid-19

koronavirüs aşısı

sputnik v

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Sputnik’e konuşan Gintsburg, “Şu anda uzmanlar çalışıyor, incelemeler yapılıyor. Yakın zamanda aşının tescili için olumlu bir karar verilmesini umuyorum” dedi.Daha önce Rusya Sağlık Bakanlığına çocuklar için olan Gam-Kovid-Vak-M aşısının tescili için belgeler sunulmuştu. Aşı onaylanırsa gönüllü olarak, çocukların ebeveynlerinin onayı doğrultusunda uygulanacak.Ginstburg, daha önce çocuklar için olan aşının isminin Sputnik M olabileceğini söylemişti. M harfi Rusça ‘küçükler için’ anlamına gelen ‘dlya malenkih’ ifadesini gösteriyor.

https://tr.sputniknews.com/20211018/oglu-koronadan-olen-anneden-12-yas-ustu-cocuklar-icin-asi-cagrisi-1049923162.html

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çocuk, kovid-19, koronavirüs aşısı, sputnik v