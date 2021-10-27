https://tr.sputniknews.com/20211027/guncel-koronavirus-verileri-aciklani-26-bin-896-yeni-vaka-210-can-kaybi-1050241529.html

Güncel koronavirüs verileri açıklandı: 26 bin 896 yeni vaka, 210 can kaybı

Güncel koronavirüs verileri açıklandı: 26 bin 896 yeni vaka, 210 can kaybı

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 947 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 896 kişinin testi pozitif çıktı, 210 kişi yaşamını yitirdi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T19:33+0300

2021-10-27T19:33+0300

2021-10-27T19:55+0300

vaka

son dakika

vaka sayısı

koronavirüs

fahrettin koca

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Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 26 bin 896 yeni koronavirüs hastası tespit edildi, 210 kişi hayatını kaybetti.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı bilgilendirmede şunları ifade etti:"26 bin 896 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 210 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin bir kısmı birden çok sebebin bir araya gelmesine bağlı ve önlenebilir. Örneğin, Kovid-19’a kronik hastalıkların eşlik etmesi riski artıran bir faktör. Tam doz aşı bu riski azaltıyor."

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2021

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vaka, son dakika, vaka sayısı, fahrettin koca