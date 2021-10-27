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Güney Kore’den motor tedariki Altay tankında çözüm olacak mı?
Güney Kore’den motor tedariki Altay tankında çözüm olacak mı?
Seri üretim sözleşmesi 2018 yılında imzalanan Altay tankı, güç grubu olarak adlandırılan motor ve transmisyon sistemlerindeki tedarik sıkıntısı nedeniyle... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T14:39+0300
2021-10-27T14:39+0300
savunma
almanya
türkiye
güney kore
ismail demir
otokar
bmc
savunma sanayii başkanlığı
altay tankı
turan salcı
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Bakan Çavuşoğlu’nun, 22 Ekim’de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Güney Kore’nin Savunma Tedarik Programından (DAPA) Sorumlu Bakanı Kang Eun-ho, Altay tankı motoru tedarikine ilişkin ‘niyet beyanı’nı imzaladı. Türkiye ile ‘milli tankı’ Altay’ın seri üretimi için önemli bir adım olan bu ‘niyet beyanı’ sözleşmeye geçmeden önce atılması gereken adımlar bulunuyor.İsmini Türk Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay’dan alan tankın ilk prototiplerini Otokar üretmiş, 9 Kasım 2018’de ise seri üretim sözleşmesi BMC ile imzalanmıştı. K2 Black Panther tankının geliştiricisi Güney Kore'nin Rotem firmasından destek alınarak prototipleri ortaya çıkarılan Altay tankında ilk olarak Alman MTU şirketinin ürettiği motor ve RENK şirketinin ürettiği transmisyon kullanılması planlandı. Prototip üretimleri de bu sistemler ile gerçekleştirildi. Ancak seri üretim aşaması için gerekli olan güç sistemleri, Alman hükümetinin ambargosuna takıldı. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yaptığı askeri operasyonlar ambargonun arkasında yatan nedenlerin başında geliyor.Açıklamada dikkat çeken noktaYerli motor üretim çalışmaları henüz istenilen seviyeye gelmediği için Türkiye’nin aradığı ara çözüm için Güney Kore seçeneği daha önce de gündeme gelmişti. Amerika merkezli savunma sitesi Defence News, Mart ayında, “BMC, Almanya'nın uyguladığı ambargo nedeniyle Altay tankının üretiminde yaşanan gecikmeyi aşmak için Güney Koreli iki şirketle anlaşma imzaladı” şeklinde bir haber yayınlamış ancak bu doğrulanmamıştı.Güney Kore ile sözleşme imzalanırsa Doosan şirketinden motor ve S&amp;T Dynamics şirketinden de transmisyon sisteminin tedarik edilmesi planlanıyor. Ancak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun niyet beyanını duyururken sadece motor sistemini belirtmesi de dikkat çekiyor. Çünkü Güney Kore K2 Black Panther tankında Doosan motoru ve S&amp;T Dynamics transmisyonu kullandığın uyum soruları ortaya çıkmış ve Güney Kore, Almanya’dan RENK transmisyonu alarak sorunu çözmüştü. Bu sistemlerin Altay tankına entegrasyonu ve uyumu ise yapılan testlerden sonra netlik kazanabilir.Güney Kore’nin güç grubunun Altay tankı üzerindeki entegrasyon ve testi tamamlanırsa T0 olarak adlandırılan seri üretim için her şeyin hazır olduğu ortam sağlanacak ve sözleşme kapsamında 24 ay sonra seri üretim ilk tank teslim edilecek.‘Firma, güç paketi olmadığı zaman T0’ı başlatamıyor’Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 2020’nin başında gerçekleştirdiği bir konuşmada bu durumu şöyle anlatmıştı:Kaç tank üretilecek?BMC ilk aşamada, 40 adet Altay-T1 ve 210 adet Altay-T2 olmak üzere toplam 250 adet Altay tankının üretimini gerçekleştirecek.Proje kapsamında; ilk seri üretim tank, T0+24’üncü ayda teslim edilecek ve Altay-T1 teslimatları T0+39’uncu ayda bitirilecek. Altay-T1 konfigürasyonundaki tanıtım tankının, T0+18’inci ayda tamamlanması da sonradan sözleşmeye eklendi. İlk Altay-T2 tankı ise T0+49’uncu ayda teslim edilecek ve T0+87’nci ayda 250 adet tankın teslimatları tamamlanacak.Edinilen bilgilere göre; Altay-T1 modelinde Aselsan’ın Akkor (Aktif Koruma Sistemi) ve Roketsan’ın ERA zırh çözümü kullanılacak. T2 modelinde ise geliştirilmiş zırh sistemi, tecrit edilmiş gövde mühimmat konfigürasyonu, lazer güdümlü tank topu atış yeteneği, mürettebat eğitim modu, mobil gizleme ağı yetenekleri Altay tankına kazandırılacak. T3 modelinde ise insansız kule kullanılarak Altay tankına dünyadaki rakipleri arasında önemli bir konum kazandırılacak.
https://tr.sputniknews.com/20210204/bakan-akarin-almanya-ziyareti-altay-tankini-da-kapsayan-ambargolar-sona-erecek-mi-1043732148.html
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almanya, türkiye, güney kore, ismail demir, otokar, bmc, savunma sanayii başkanlığı, altay tankı, turan salcı, savunma sanayi

Güney Kore’den motor tedariki Altay tankında çözüm olacak mı?

14:39 27.10.2021
© TSKAltay Tankı
Altay Tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© TSK
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Özel
Seri üretim sözleşmesi 2018 yılında imzalanan Altay tankı, güç grubu olarak adlandırılan motor ve transmisyon sistemlerindeki tedarik sıkıntısı nedeniyle gecikmeye devam ediyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ziyareti sırasında Güney Kore’nin imzaladığı ‘niyet beyanı’ ise yıllardır süren bekleyişe çare olabilir.
Bakan Çavuşoğlu’nun, 22 Ekim’de, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre Güney Kore’nin Savunma Tedarik Programından (DAPA) Sorumlu Bakanı Kang Eun-ho, Altay tankı motoru tedarikine ilişkin ‘niyet beyanı’nı imzaladı. Türkiye ile ‘milli tankı’ Altay’ın seri üretimi için önemli bir adım olan bu ‘niyet beyanı’ sözleşmeye geçmeden önce atılması gereken adımlar bulunuyor.
İsmini Türk Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusu'nu komuta eden Fahrettin Altay’dan alan tankın ilk prototiplerini Otokar üretmiş, 9 Kasım 2018’de ise seri üretim sözleşmesi BMC ile imzalanmıştı. K2 Black Panther tankının geliştiricisi Güney Kore'nin Rotem firmasından destek alınarak prototipleri ortaya çıkarılan Altay tankında ilk olarak Alman MTU şirketinin ürettiği motor ve RENK şirketinin ürettiği transmisyon kullanılması planlandı. Prototip üretimleri de bu sistemler ile gerçekleştirildi. Ancak seri üretim aşaması için gerekli olan güç sistemleri, Alman hükümetinin ambargosuna takıldı. Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yaptığı askeri operasyonlar ambargonun arkasında yatan nedenlerin başında geliyor.

Açıklamada dikkat çeken nokta

Yerli motor üretim çalışmaları henüz istenilen seviyeye gelmediği için Türkiye’nin aradığı ara çözüm için Güney Kore seçeneği daha önce de gündeme gelmişti. Amerika merkezli savunma sitesi Defence News, Mart ayında, “BMC, Almanya'nın uyguladığı ambargo nedeniyle Altay tankının üretiminde yaşanan gecikmeyi aşmak için Güney Koreli iki şirketle anlaşma imzaladı” şeklinde bir haber yayınlamış ancak bu doğrulanmamıştı.
Güney Kore ile sözleşme imzalanırsa Doosan şirketinden motor ve S&T Dynamics şirketinden de transmisyon sisteminin tedarik edilmesi planlanıyor. Ancak Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun niyet beyanını duyururken sadece motor sistemini belirtmesi de dikkat çekiyor. Çünkü Güney Kore K2 Black Panther tankında Doosan motoru ve S&T Dynamics transmisyonu kullandığın uyum soruları ortaya çıkmış ve Güney Kore, Almanya’dan RENK transmisyonu alarak sorunu çözmüştü. Bu sistemlerin Altay tankına entegrasyonu ve uyumu ise yapılan testlerden sonra netlik kazanabilir.
Güney Kore’nin güç grubunun Altay tankı üzerindeki entegrasyon ve testi tamamlanırsa T0 olarak adlandırılan seri üretim için her şeyin hazır olduğu ortam sağlanacak ve sözleşme kapsamında 24 ay sonra seri üretim ilk tank teslim edilecek.
Altay Tankı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2021
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4 Şubat, 17:21

‘Firma, güç paketi olmadığı zaman T0’ı başlatamıyor’

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 2020’nin başında gerçekleştirdiği bir konuşmada bu durumu şöyle anlatmıştı:

Altay tankı ile ilgili olarak sözleşmesel olarak T0+18 ay gibi bir sözleşmemiz var. T0 sıfır bizim için, ön şartlar sağlanıp da üretime hazır hale gelindikten sonraki aşamayı ifade ediyor. Firma, elinde güç paketi (motor ve transmisyon) olmadığı zaman T0’ı başlatamıyor. Güç paketi konusunda yapılan başvurunun sonuçlanmadığı durumda, biz T0’ı başlatamadığımız için bu 18 aylık süre de başlamıyor. Kamuoyuna deklere ettiğimiz bir 18 ayımız vardı daha önce, o zaman çok daha önceden yapılmış başvurunun sonuçlanmasını bekledik. Bu başvuru, şu anda pozitif veya negatif bir cevapla karşılaşmadı ve beklemede. Ancak güç paketi için alternatif aramalarımız hızla sürüyor, onun da çok yakında sonuçlanacağını ümit ediyoruz. Güç paketi sonuçlandıktan ve üretim hattı kalifikasyonu da tamamlandıktan sonra T0 aşaması başlayacak, ondan sonra 18 ayı da başlatacağız.

Kaç tank üretilecek?

BMC ilk aşamada, 40 adet Altay-T1 ve 210 adet Altay-T2 olmak üzere toplam 250 adet Altay tankının üretimini gerçekleştirecek.
Proje kapsamında; ilk seri üretim tank, T0+24’üncü ayda teslim edilecek ve Altay-T1 teslimatları T0+39’uncu ayda bitirilecek. Altay-T1 konfigürasyonundaki tanıtım tankının, T0+18’inci ayda tamamlanması da sonradan sözleşmeye eklendi. İlk Altay-T2 tankı ise T0+49’uncu ayda teslim edilecek ve T0+87’nci ayda 250 adet tankın teslimatları tamamlanacak.
Edinilen bilgilere göre; Altay-T1 modelinde Aselsan’ın Akkor (Aktif Koruma Sistemi) ve Roketsan’ın ERA zırh çözümü kullanılacak. T2 modelinde ise geliştirilmiş zırh sistemi, tecrit edilmiş gövde mühimmat konfigürasyonu, lazer güdümlü tank topu atış yeteneği, mürettebat eğitim modu, mobil gizleme ağı yetenekleri Altay tankına kazandırılacak. T3 modelinde ise insansız kule kullanılarak Altay tankına dünyadaki rakipleri arasında önemli bir konum kazandırılacak.
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