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Hablemitoğlu suikastının faili Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’da bulunamıyor
Hablemitoğlu suikastının faili Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’da bulunamıyor
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın Ukrayna’da güvenlik güçleri tarafından... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T17:21+0300
2021-10-27T17:21+0300
türkiye
ukrayna
necip hablemitoğlu
nuri gökhan bozkır
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın Türkiye’ye iadesine ilişkin süreç sona yaklaşırken yeni bir gelişme yaşandı. Ukraynalı kaynaklardan edinilen bilgiye göre duruşmaya katılmayan Bozkır hakkında zorla mahkemeye getirme kararı verildi. Ancak bu kararın üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen, Bozkır’ın bulunamaması nedeniyle duruşmalar görülmeden ertelenmeye devam ediyor.DHA'nın haberine göre Bozkır, Ukrayna’da güvenlik güçleri tarafından bulunamıyor. Ne olmuştu?Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Hablemitoğlu suikastının faili olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Bozkır, Temmuz 2019’da Ukrayna’da yakalanmıştı. Ukrayna yetkili mahkemesi, Bozkır hakkında geçici tedbir uygulayarak ev hapsi kararı vermişti.Ukrayna yasalarına göre, bir şüpheli hakkında verilebilen ev hapsi kararının en fazla 6 ay sürebilecek olması nedeniyle, mahkeme ev hapsi kararını son kez 18 Nisan tarihine kadar uzatmıştı.26 Nisan'da ise eski Özel Kuvvetler subayı Nuri Gökhan Bozkır'ın ev hapsi kararının kaldırıldığı bildirilmişti. Bozkır'ın Kiev'i terk etmemesine hükmedilmişti. Öte yandan, Bozkır’ın siyasi sığınma talebinin de henüz Ukrayna makamlarınca bir karara bağlanmadığı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'taki Kiev ziyaretinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Bozkır'ın iadesini talep etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20200426/hablemitoglu-suikastinin-faili-bozkirin-ev-hapsi-kaldirildi-1041909315.html
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ukrayna, necip hablemitoğlu, nuri gökhan bozkır

Hablemitoğlu suikastının faili Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’da bulunamıyor

17:21 27.10.2021
© Hürriyet - Toygun AtillaNuri Gökhan Bozkır
Nuri Gökhan Bozkır - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© Hürriyet - Toygun Atilla
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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın Ukrayna’da güvenlik güçleri tarafından bulunamadığı öğrenildi.
Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın Türkiye’ye iadesine ilişkin süreç sona yaklaşırken yeni bir gelişme yaşandı.
Ukraynalı kaynaklardan edinilen bilgiye göre duruşmaya katılmayan Bozkır hakkında zorla mahkemeye getirme kararı verildi. Ancak bu kararın üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen, Bozkır’ın bulunamaması nedeniyle duruşmalar görülmeden ertelenmeye devam ediyor.
DHA'nın haberine göre Bozkır, Ukrayna’da güvenlik güçleri tarafından bulunamıyor.

Ne olmuştu?

Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Hablemitoğlu suikastının faili olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Bozkır, Temmuz 2019’da Ukrayna’da yakalanmıştı. Ukrayna yetkili mahkemesi, Bozkır hakkında geçici tedbir uygulayarak ev hapsi kararı vermişti.
Ukrayna yasalarına göre, bir şüpheli hakkında verilebilen ev hapsi kararının en fazla 6 ay sürebilecek olması nedeniyle, mahkeme ev hapsi kararını son kez 18 Nisan tarihine kadar uzatmıştı.
26 Nisan'da ise eski Özel Kuvvetler subayı Nuri Gökhan Bozkır'ın ev hapsi kararının kaldırıldığı bildirilmişti.
Bozkır'ın Kiev'i terk etmemesine hükmedilmişti. Öte yandan, Bozkır’ın siyasi sığınma talebinin de henüz Ukrayna makamlarınca bir karara bağlanmadığı belirtilmişti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'taki Kiev ziyaretinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Bozkır'ın iadesini talep etmişti.
Hablemitoğlu suikastının faillerine ilişkin bilgiye sahip olduğu belirtilen Nuri Gökhan Bozkurt hakkında suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tasarlayarak öldürme suçlarından 14 Mayıs 2019'da Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartılmıştı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.04.2020
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Hablemitoğlu suikastının faili Bozkır'ın ev hapsi kaldırıldı
26 Nisan 2020, 10:50
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