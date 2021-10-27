https://tr.sputniknews.com/20211027/hablemitoglu-suikastinin-faili-nuri-gokhan-bozkir-ukraynada-bulunamiyor-1050237654.html

Hablemitoğlu suikastının faili Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’da bulunamıyor

Hablemitoğlu suikastının faili Nuri Gökhan Bozkır Ukrayna’da bulunamıyor

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın Ukrayna’da güvenlik güçleri tarafından... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T17:21+0300

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türkiye

ukrayna

necip hablemitoğlu

nuri gökhan bozkır

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Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit şüphelisi Nuri Gökhan Bozkır’ın Türkiye’ye iadesine ilişkin süreç sona yaklaşırken yeni bir gelişme yaşandı. Ukraynalı kaynaklardan edinilen bilgiye göre duruşmaya katılmayan Bozkır hakkında zorla mahkemeye getirme kararı verildi. Ancak bu kararın üzerinden yaklaşık 2,5 ay geçmesine rağmen, Bozkır’ın bulunamaması nedeniyle duruşmalar görülmeden ertelenmeye devam ediyor.DHA'nın haberine göre Bozkır, Ukrayna’da güvenlik güçleri tarafından bulunamıyor. Ne olmuştu?Evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Hablemitoğlu suikastının faili olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Bozkır, Temmuz 2019’da Ukrayna’da yakalanmıştı. Ukrayna yetkili mahkemesi, Bozkır hakkında geçici tedbir uygulayarak ev hapsi kararı vermişti.Ukrayna yasalarına göre, bir şüpheli hakkında verilebilen ev hapsi kararının en fazla 6 ay sürebilecek olması nedeniyle, mahkeme ev hapsi kararını son kez 18 Nisan tarihine kadar uzatmıştı.26 Nisan'da ise eski Özel Kuvvetler subayı Nuri Gökhan Bozkır'ın ev hapsi kararının kaldırıldığı bildirilmişti. Bozkır'ın Kiev'i terk etmemesine hükmedilmişti. Öte yandan, Bozkır’ın siyasi sığınma talebinin de henüz Ukrayna makamlarınca bir karara bağlanmadığı belirtilmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 Şubat'taki Kiev ziyaretinde, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den Bozkır'ın iadesini talep etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20200426/hablemitoglu-suikastinin-faili-bozkirin-ev-hapsi-kaldirildi-1041909315.html

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