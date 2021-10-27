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https://tr.sputniknews.com/20211027/hdp-es-genel-baskani-pervin-buldan-irak-suriye-tezkeresine-yanlislikla-evet-dedi-1050216477.html
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Irak-Suriye tezkeresine yanlışlıkla 'evet' dedi
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Irak-Suriye tezkeresine yanlışlıkla 'evet' dedi
Tezkerenin uzatılmasına karşı çıkan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Irak-Suriye tezkeresi için yanlışlıkla 'evet' oyu verdi. Buldan'ı çevresindekiler... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T09:04+0300
2021-10-27T09:04+0300
2021-10-27T09:03+0300
politika
hdp
pervin buldan
oylama
tezkere
halkların demokratik partisi (hdp)
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Irak-Suriye tezkeresi Meclis'te oylanırken ilginç anlar yaşandı. Tezkerenin uzatılmasına karşı çıkan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yanlışlıkla 'evet' oyu verdi. Yanında oturan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Buldan'ın eline müdahale etti ancak Buldan'ın oyu AK Parti, MHP ve İYİ Partililerle birlikte evet sayıldı.
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hdp, pervin buldan, oylama, tezkere, halkların demokratik partisi (hdp)
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Irak-Suriye tezkeresine yanlışlıkla 'evet' dedi
Tezkerenin uzatılmasına karşı çıkan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Irak-Suriye tezkeresi için yanlışlıkla 'evet' oyu verdi. Buldan'ı çevresindekiler uyarsa da oyu geçerli sayıldı.
Irak-Suriye tezkeresi Meclis'te oylanırken ilginç anlar yaşandı.
Tezkerenin uzatılmasına karşı çıkan HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan yanlışlıkla 'evet' oyu verdi.
Yanında oturan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Buldan'ın eline müdahale etti ancak Buldan'ın oyu A
K Parti, MHP ve İYİ Partililerle birlikte evet sayıldı.