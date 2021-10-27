https://tr.sputniknews.com/20211027/ibb-sozcusu-ongun-istanbul-istanbul-olali-boyle-taksi-zulmu-gormedi-1050246030.html

İBB Sözcüsü Ongun: İstanbul İstanbul olalı, böyle taksi zulmü görmedi

İBB Sözcüsü Ongun: İstanbul İstanbul olalı, böyle taksi zulmü görmedi

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Taksiciler İmamoğlu zamanında gördüğü zulmü hiçbir zaman görmedi" diyen Taksiciler Odası Başkanı Aksu'ya verdiği yanıtta, "İstanbul... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T22:18+0300

2021-10-27T22:18+0300

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türkiye

istanbul

taksi

ekrem imamoğlu

eyüp aksu

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun açıklamasına yanıt verdi.Ongun, "Taksiciler İmamoğlu zamanında gördüğü zulmü hiçbir zaman görmedi" diyen Aksu'ya verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:Aksu, katıldığı bir televizyon programında, “Son 30 yılın taksici esnafın bu kadar zulüm gördüğü hiçbir zaman görülmemiştir. Bu yeni idare sistemi maalesef, işte sayın Ekrem başkanımız, şu an taksici esnafına bir zulüm ediyor” demişti.

https://tr.sputniknews.com/20211025/taksiciler-esnaf-odasi-baskani-aksudan-imamogluna-bu-rakamlar-inanilacak-gibi-degil-1050153385.html

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istanbul, taksi, ekrem imamoğlu, eyüp aksu