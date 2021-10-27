İBB Sözcüsü Ongun: İstanbul İstanbul olalı, böyle taksi zulmü görmedi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun açıklamasına yanıt verdi.Ongun, "Taksiciler İmamoğlu zamanında gördüğü zulmü hiçbir zaman görmedi" diyen Aksu'ya verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:Aksu, katıldığı bir televizyon programında, “Son 30 yılın taksici esnafın bu kadar zulüm gördüğü hiçbir zaman görülmemiştir. Bu yeni idare sistemi maalesef, işte sayın Ekrem başkanımız, şu an taksici esnafına bir zulüm ediyor” demişti.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Taksiciler İmamoğlu zamanında gördüğü zulmü hiçbir zaman görmedi" diyen Taksiciler Odası Başkanı Aksu'ya verdiği yanıtta, "İstanbul İstanbul olalı, böyle taksi zulmü görmedi" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu'nun açıklamasına yanıt verdi.
Ongun, "Taksiciler İmamoğlu zamanında gördüğü zulmü hiçbir zaman görmedi" diyen Aksu'ya verdiği yanıtta şu ifadelere yer verdi:
"İstanbul İstanbul olalı, böyle taksi zulmü görmedi. Taksici esnafını sonuna kadar sömüren plaka ağaları ile de sözcüleri ile de bu düzen değişene kadar mücadele edeceğiz."
İstanbul İstanbul olalı, böyle taksi zulmü görmedi. Taksici esnafını sonuna kadar sömüren plaka ağaları ile de sözcüleri ile de bu düzen değişene kadar mücadele edeceğiz. pic.twitter.com/rK5bklN6KH
Aksu, katıldığı bir televizyon programında, “Son 30 yılın taksici esnafın bu kadar zulüm gördüğü hiçbir zaman görülmemiştir. Bu yeni idare sistemi maalesef, işte sayın Ekrem başkanımız, şu an taksici esnafına bir zulüm ediyor” demişti.