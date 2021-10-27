Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211027/ikby-baskani-barzani-pkk-en-basindan-beri-erbildeki-hukumetin-karsisinda-durdu-1050213199.html
IKBY Başkanı Barzani: PKK en başından beri Erbil'deki hükümetin karşısında durdu
IKBY Başkanı Barzani: PKK en başından beri Erbil'deki hükümetin karşısında durdu
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, PKK'nın IKBY için baş ağrısı olduğunu belirterek, PKK'nın en başından beri Erbil'deki IKBY... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T03:13+0300
2021-10-27T03:13+0300
dünya
irak
pkk
türkiye
erbil
neçirvan barzani
irak kürt bölgesel yönetimi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103089/75/1030897512_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_842d6b90f5e646ad4943425401428fa3.jpg
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil merkezli Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen "İstikrarlı bir Ortadoğu için istikrarlı bir Irak" başlıklı forumda konuşma yaptı.AA'nın haberine göre IKBY Başkanı, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşmanın PKK nedeniyle uygulanamadığını kaydetti.Barzani, Türkiye'nin Irak'taki PKK karşıtı operasyonlarına ilişkin, "Operasyonların ana sebebi PKK'dır ve bu Kürdistan Bölgesi için baş ağrısı. Aynı zamanda (PKK) Türkiye'de herhangi bir eylem yapamıyor. Ancak bu kaosu Kürdistan topraklarına taşıyor. Yani bu sorunları yaratan temel sebep PKK'dır" dedi."Eğer PKK bu sorunları yaratmazsa, biz çok kolayca ve yüksek bir sesle Türkiye'ye 'bu işi yapman senin hakkın değil' diyebiliriz" ifadelerini kullanan Barzani, PKK'nın, IKBY hükümetinin kararlarına ve kurumlarına saygı duymadığını söyledi.Barzani, "(PKK) En başından beri çok aşikarca hem parlamento hem de Erbil'deki Kürdistan hükümetinin karşısında durdu" diyerek, IKBY'nin Türkiye ve İran için tehdit kaynağı yapılmaması gerektiğini belirtti.
irak
erbil
irak kürt bölgesel yönetimi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103089/75/1030897512_92:0:3203:2333_1920x0_80_0_0_ec87ef69d1f9e018dddedd5b13b4604d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
irak, pkk, türkiye, erbil, neçirvan barzani, irak kürt bölgesel yönetimi

IKBY Başkanı Barzani: PKK en başından beri Erbil'deki hükümetin karşısında durdu

03:13 27.10.2021
© REUTERS / Azad LashkariIKBY Başbakanı Neçirvan Barzani
IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / Azad Lashkari
Abone ol
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, PKK'nın IKBY için baş ağrısı olduğunu belirterek, PKK'nın en başından beri Erbil'deki IKBY hükümetinin karşısında durduğunu söyledi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil merkezli Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen "İstikrarlı bir Ortadoğu için istikrarlı bir Irak" başlıklı forumda konuşma yaptı.
AA'nın haberine göre IKBY Başkanı, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşmanın PKK nedeniyle uygulanamadığını kaydetti.
Barzani, Türkiye'nin Irak'taki PKK karşıtı operasyonlarına ilişkin, "Operasyonların ana sebebi PKK'dır ve bu Kürdistan Bölgesi için baş ağrısı. Aynı zamanda (PKK) Türkiye'de herhangi bir eylem yapamıyor. Ancak bu kaosu Kürdistan topraklarına taşıyor. Yani bu sorunları yaratan temel sebep PKK'dır" dedi.
"Eğer PKK bu sorunları yaratmazsa, biz çok kolayca ve yüksek bir sesle Türkiye'ye 'bu işi yapman senin hakkın değil' diyebiliriz" ifadelerini kullanan Barzani, PKK'nın, IKBY hükümetinin kararlarına ve kurumlarına saygı duymadığını söyledi.
Barzani, "(PKK) En başından beri çok aşikarca hem parlamento hem de Erbil'deki Kürdistan hükümetinin karşısında durdu" diyerek, IKBY'nin Türkiye ve İran için tehdit kaynağı yapılmaması gerektiğini belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
04:02Çin 3-11 yaş aralığındaki çocukları aşılamaya başlıyor: En az üç hafta arayla iki doz
03:57Ankara'da öğrenciyi taciz ettiği iddia edilen öğretmen darp edildi
03:44Karantinayı delerek iş görüşmesine giden bir kişi trafikte yakalandı: 'Poz verelim en azından'
03:22Yolda karşılaşan husumetli iki grup arasında taşlı sopalı kavga: 3 kişi yaralandı
03:13IKBY Başkanı Barzani: PKK en başından beri Erbil'deki hükümetin karşısında durdu
03:02Çaldığı motosikleti polise satmaya çalıştı
02:31Biden'ın üç önemli hatasını yazan NI: Kuzey Akım 2 Washington'un verdiği bir kapitülasyon
02:23'Arabam çizildi, niye bakmadın' tartışması: Apartman görevlisini bıçaklayarak öldürdü
02:07Saakaşvili’nin partisinden dünyaya eski Gürcistan cumhurbaşkanının hayatını kurtarma çağrısı
01:49ABD Gıda ve İlaç Dairesi heyeti, Pfizer-BioNTech'in Kovid-19 aşısını 5-11 yaş grubuna tavsiye etti
01:45Sudan'da Hartum Havalimanı kapatıldı
01:32Alman Ekonomi Bakanlığı: Kuzey Akım-2’ye sertifikanın verilmesi AB’ye tehdit arz etmiyor
01:28Rusya’dan Kırgızistan’a Kovid-19’a karşı mücadele için 86.5 milyon rublelik insani yardım
01:25Adalet Bakanı Gül: Bundan sonra Türkiye'nin egemenliğine saldırıda bulunulmayacağına inanıyorum
01:22Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile bir araya geldi
01:10Dünyanın eski cinayet vakası bin 300 yıl sonra çözüldü
01:09Dijital Türk Lirası, 2022'de uygulamaya konulacak
00:57AK Parti’nin ilk Dışişleri Bakanı Yakış: Eskiden her kelimeyi kimyager terazisiyle tartardık
00:50İngiltere’de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı
00:38RTÜK ve KVKK protokol imzaladı: Yayınlarda kişisel veriler ifşa edilemeyecek