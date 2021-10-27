https://tr.sputniknews.com/20211027/ikby-baskani-barzani-pkk-en-basindan-beri-erbildeki-hukumetin-karsisinda-durdu-1050213199.html
IKBY Başkanı Barzani: PKK en başından beri Erbil'deki hükümetin karşısında durdu
IKBY Başkanı Barzani: PKK en başından beri Erbil'deki hükümetin karşısında durdu
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, PKK'nın IKBY için baş ağrısı olduğunu belirterek, PKK'nın en başından beri Erbil'deki IKBY... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T03:13+0300
2021-10-27T03:13+0300
2021-10-27T03:13+0300
dünya
irak
pkk
türkiye
erbil
neçirvan barzani
irak kürt bölgesel yönetimi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103089/75/1030897512_0:0:3501:1969_1920x0_80_0_0_842d6b90f5e646ad4943425401428fa3.jpg
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil merkezli Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen "İstikrarlı bir Ortadoğu için istikrarlı bir Irak" başlıklı forumda konuşma yaptı.AA'nın haberine göre IKBY Başkanı, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşmanın PKK nedeniyle uygulanamadığını kaydetti.Barzani, Türkiye'nin Irak'taki PKK karşıtı operasyonlarına ilişkin, "Operasyonların ana sebebi PKK'dır ve bu Kürdistan Bölgesi için baş ağrısı. Aynı zamanda (PKK) Türkiye'de herhangi bir eylem yapamıyor. Ancak bu kaosu Kürdistan topraklarına taşıyor. Yani bu sorunları yaratan temel sebep PKK'dır" dedi."Eğer PKK bu sorunları yaratmazsa, biz çok kolayca ve yüksek bir sesle Türkiye'ye 'bu işi yapman senin hakkın değil' diyebiliriz" ifadelerini kullanan Barzani, PKK'nın, IKBY hükümetinin kararlarına ve kurumlarına saygı duymadığını söyledi.Barzani, "(PKK) En başından beri çok aşikarca hem parlamento hem de Erbil'deki Kürdistan hükümetinin karşısında durdu" diyerek, IKBY'nin Türkiye ve İran için tehdit kaynağı yapılmaması gerektiğini belirtti.
irak
erbil
irak kürt bölgesel yönetimi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103089/75/1030897512_92:0:3203:2333_1920x0_80_0_0_ec87ef69d1f9e018dddedd5b13b4604d.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
irak, pkk, türkiye, erbil, neçirvan barzani, irak kürt bölgesel yönetimi
IKBY Başkanı Barzani: PKK en başından beri Erbil'deki hükümetin karşısında durdu
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, PKK'nın IKBY için baş ağrısı olduğunu belirterek, PKK'nın en başından beri Erbil'deki IKBY hükümetinin karşısında durduğunu söyledi.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Erbil merkezli Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen "İstikrarlı bir Ortadoğu için istikrarlı bir Irak" başlıklı forumda konuşma yaptı.
AA'nın haberine göre IKBY Başkanı, Irak hükümeti ile IKBY arasında 9 Ekim 2020'de imzalanan ve Sincar'daki PKK varlığını sonlandırması öngörülen anlaşmanın PKK nedeniyle uygulanamadığını kaydetti.
Barzani, Türkiye'nin Irak'taki PKK karşıtı operasyonlarına ilişkin, "Operasyonların ana sebebi PKK'dır ve bu Kürdistan Bölgesi için baş ağrısı. Aynı zamanda (PKK) Türkiye'de herhangi bir eylem yapamıyor. Ancak bu kaosu Kürdistan topraklarına taşıyor. Yani bu sorunları yaratan temel sebep PKK'dır" dedi.
"Eğer PKK bu sorunları yaratmazsa, biz çok kolayca ve yüksek bir sesle Türkiye'ye 'bu işi yapman senin hakkın değil' diyebiliriz" ifadelerini kullanan Barzani, PKK'nın, IKBY hükümetinin kararlarına ve kurumlarına saygı duymadığını söyledi.
Barzani, "(PKK) En başından beri çok aşikarca hem parlamento hem de Erbil'deki Kürdistan hükümetinin karşısında durdu" diyerek, IKBY'nin Türkiye ve İran için tehdit kaynağı yapılmaması gerektiğini belirtti.