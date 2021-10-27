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İngiltere’de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı
İngiltere’de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı
İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 iklim aktivisti İçişleri Bakanlığı binasına tırmanarak iklim değişikliğini protesto etti. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T00:50+0300
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dünya
ingiltere
londra
içişleri bakanlığı
iklim
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İngiltere’nin başkenti Londra’da 4 iklim aktivisti, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansına günler kala İçişleri Bakanlığı binasına tırmanarak iklim değişikliğini protesto etti. Sabah saatlerinde başlayan eylem akşam saatlerinde olaysız şekilde sona ererken, 4 aktivist polis tarafından gözaltına alındı.İHA'nın haberine göre Eylemcilerden Türk kökenli 26 yaşındaki Baran Ö. yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 1.5 milyar pound destek verdiği kuruluşlara tepki olarak eylem gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
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ingiltere, londra, içişleri bakanlığı, iklim

İngiltere’de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı

00:50 27.10.2021
© İHA / YUNUS DALGIÇİngiltere’de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı
İngiltere’de iklim aktivistleri İçişleri Bakanlığı binasına tırmandı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© İHA / YUNUS DALGIÇ
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İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 iklim aktivisti İçişleri Bakanlığı binasına tırmanarak iklim değişikliğini protesto etti.
İngiltere’nin başkenti Londra’da 4 iklim aktivisti, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansına günler kala İçişleri Bakanlığı binasına tırmanarak iklim değişikliğini protesto etti.
Sabah saatlerinde başlayan eylem akşam saatlerinde olaysız şekilde sona ererken, 4 aktivist polis tarafından gözaltına alındı.
İHA'nın haberine göre Eylemcilerden Türk kökenli 26 yaşındaki Baran Ö. yaptığı açıklamada, İngiltere'nin 1.5 milyar pound destek verdiği kuruluşlara tepki olarak eylem gerçekleştirdiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
“Bugün 4 arkadaş İngiltere İçişleri binasına tırmandık. Aynı zaman da bu bina çevre, gıda ve kırsal işler departmanına da ev sahipliği yapıyor. Bugün buraya tırmanmamızın asıl sebebi ise İngiltere hükümeti, vergilerimizi kullanarak farklı kurumlara 1.5 milyar poundluk yardımlar yapıyor. Yardım yapılan bu kuruluşların bulunduğu sektörler ise gezegenimizi yok ediyor."
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