https://tr.sputniknews.com/20211027/internetten-islenen-suctan-hat-sahibi-de-sorumlu-tutuldu-1050241870.html

İnternetten işlenen suçtan hat sahibi de sorumlu tutuldu

İnternetten işlenen suçtan hat sahibi de sorumlu tutuldu

Yargıtay, hakaret içerikli paylaşımda bulunan kişilerle birlikte cihazın internete bağlandığı hat sahibinin de manevi tazminat ödemesi gerektiğine hükmetti. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T19:53+0300

2021-10-27T19:53+0300

2021-10-27T19:53+0300

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Kimi zaman internet faturasından tasarruf için, kimi zaman da interneti olmayan kişiye yardım için kablosuz ağ şifresi paylaşılıyor. Ancak bu bazen büyük sıkıntılara yol açıyor.TRT Haber'den Birgül Yazıcı'nın haberine göre sanal ortamda işlenen suçlarda, sakıncalı paylaşımı yapan kişinin yanı sıra kablosuz internet bağlantısını kullandıran da şüpheli sıfatını kazanıyor.Avukat Emel Özbek, "Yargıtay verdiği son kararda hem IP adresinin sahibini hem de kullanan kişi birlikte müşterek sorumlu tuttu. Cezai anlamda ise masumiyetinizi ispatlamanız gerekiyor" dedi.İnternetten ortak bir alanda faydalanılıyorsa, bir suç işlendiğini o IP sahibi de kullanıcıyla birlikte sorumlu olacak, tazminat davasının da tarafı olacak.

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trt, yargıtay, trt haber