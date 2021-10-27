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https://tr.sputniknews.com/20211027/iran-disisleri-bakani-abdullahiyan-nukleer-anlasma-muzakerelerine-viyanada-baslamak-istemiyoruz-1050241182.html
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Nükleer anlaşma müzakerelerine Viyana'da başlamak istemiyoruz
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Nükleer anlaşma müzakerelerine Viyana'da başlamak istemiyoruz
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, geçtiğimiz nisan ayında Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T19:30+0300
2021-10-27T19:31+0300
dünya
iran
ab
brüksel
görüşme
iran nükleer anlaşması
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, düzenlediği basın toplantısında nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin konuştu. Abdullahiyan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni’nin Belçika’nın başkenti Brüksel’de olduğunu ve nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin görüşmeleri başlattığını belirtti. Abdullahiyan, “Bakıri şu an Brüksel’de ve görüşmeleri başlattı. Müzakerelerin nasıl olacağı, tarafların anlaşmaya nasıl döneceği ve İran’a yönelik yaptırımların nasıl kaldırılacağı konuşulacak. Bunun başlangıcını 2 hafta önce Tahran’da yapmıştık” dedi.Abdullahiyan, geçtiğimiz nisan ayında Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin formatını kabul ettiklerini ancak yeni müzakereye Viyana üzerinden başlamak istemediklerini açıkladı.Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasındaki anlaşmaya işaret eden Abdullahiyan, “Hali hazırda UAEA ile İran Atom Enerjisi Kurumu arasında bir anlaşma var ve bu şekilleniyor. UAEA Başkanı Grossi’nin İran ziyaretlerini bu anlamda büyütmek istemiyoruz. Nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda ise ilk görüşmeleri başlattık” ifadelerini kullandı.İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Keni: Kasım ayı bitmeden Viyana müzakerelerine döneceğizİran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kasım ayı bitmeden önce Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlatılan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakeresine döneceklerini belirtti. Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB yetkilileri ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerini değerlendiren Keni, müzakerelere ilişkin görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti.Keni, Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Enrique Mora ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti. Keni, “Enrique Mora ile faydalı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Kasım ayından önce nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine yeniden başlama kararı aldık. Kesin tarihi önümüzdeki hafta açıklayacağız” ifadelerini kullandı.İran’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle görüşmelere ara verilmiştiViyana’da Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan İran ile nükleer anlaşmanın tam uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, 6 Nisan tarihinde başlamıştı. İran’da Haziran ayında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ABD’nin de dolaylı olarak katıldığı nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ara verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211025/iran-cumhurbaskani-reisi-ab-abdnin-baskilarindan-etkilenmemeli-1050168105.html
https://tr.sputniknews.com/20211027/ab-ve-iran-arasindaki-nukleer-anlasma-gorusmeleri-brukselde-basliyor-1050222451.html
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iran, ab, brüksel, görüşme, iran nükleer anlaşması

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: Nükleer anlaşma müzakerelerine Viyana'da başlamak istemiyoruz

19:30 27.10.2021 (güncellendi: 19:31 27.10.2021)
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNANDİran - AB
İran - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AFP 2021 / EMMANUEL DUNAND
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İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, geçtiğimiz nisan ayında Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin formatını kabul ettiklerini ancak yeni müzakereye Viyana üzerinden başlamak istemediklerini belirtti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, düzenlediği basın toplantısında nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin konuştu.
Abdullahiyan, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni’nin Belçika’nın başkenti Brüksel’de olduğunu ve nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin görüşmeleri başlattığını belirtti.
Abdullahiyan, “Bakıri şu an Brüksel’de ve görüşmeleri başlattı. Müzakerelerin nasıl olacağı, tarafların anlaşmaya nasıl döneceği ve İran’a yönelik yaptırımların nasıl kaldırılacağı konuşulacak. Bunun başlangıcını 2 hafta önce Tahran’da yapmıştık” dedi.

Abdullahiyan, geçtiğimiz nisan ayında Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin formatını kabul ettiklerini ancak yeni müzakereye Viyana üzerinden başlamak istemediklerini açıkladı.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile İran arasındaki anlaşmaya işaret eden Abdullahiyan, “Hali hazırda UAEA ile İran Atom Enerjisi Kurumu arasında bir anlaşma var ve bu şekilleniyor. UAEA Başkanı Grossi’nin İran ziyaretlerini bu anlamda büyütmek istemiyoruz. Nükleer anlaşmaya geri dönüş konusunda ise ilk görüşmeleri başlattık” ifadelerini kullandı.
İbrahim Reisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: AB, ABD'nin baskılarından etkilenmemeli
25 Ekim, 19:44

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Keni: Kasım ayı bitmeden Viyana müzakerelerine döneceğiz

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri Keni sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kasım ayı bitmeden önce Avusturya’nın başkenti Viyana’da başlatılan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakeresine döneceklerini belirtti.
Belçika’nın başkenti Brüksel’de AB yetkilileri ile nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerini değerlendiren Keni, müzakerelere ilişkin görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etti.
Keni, Avrupa Birliği Ortak Dış ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Enrique Mora ile faydalı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.
Keni, “Enrique Mora ile faydalı ve yapıcı bir görüşme gerçekleştirdim. Kasım ayından önce nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine yeniden başlama kararı aldık. Kesin tarihi önümüzdeki hafta açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

İran’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle görüşmelere ara verilmişti

Viyana’da Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA) olarak adlandırılan İran ile nükleer anlaşmanın tam uygulanması ve ABD’nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, 6 Nisan tarihinde başlamıştı. İran’da Haziran ayında gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle ABD’nin de dolaylı olarak katıldığı nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ara verilmişti.
İran - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
DÜNYA
AB ve İran arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri Brüksel’de başlıyor
12:18
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