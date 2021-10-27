https://tr.sputniknews.com/20211027/ispanyada-evini-yuksek-bedelle-kiraya-veren-ev-sahibine-9-bin-euro-ceza-1050242803.html

İspanya'da evini yüksek bedelle kiraya veren ev sahibine 9 bin euro ceza

İspanya'da evini yüksek bedelle kiraya veren ev sahibine 9 bin euro ceza

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde belediye, yüksek kira bedeli aldığı gerekçesiyle bir ev sahibine 9 bin euro ceza verdi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T20:16+0300

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Konut krizinin ve yüksek, ev kiralarının önemli bir sorun olduğu İspanya'da, merkezi hükümetin yanı sıra yerel yönetimler de bu konuya çözüm bulmanın yollarını arıyor.Katalonya özerk yönetiminde Eylül 2020'den bu yana yürürlükte olan yeni konut yasası gereği ilk ceza Barselona kentinde kesildi.Barselona Belediyesi, önceden 950 euro'ya kiraladığı ev için yeni kiracıdan 1200 euro talep eden ev sahibine 9 bin euro ceza verdi.İspanyol basınında yer alan, belediye ve sendika yetkililerine dayandırılan haberlerde, mevcut yasayı ihlal eden evin sahibi şirketin, kiracıya para iadesi yaptığı ve belediyenin cezasına itiraz ettiği belirtildi.Katalonya'daki düzenlemelere göre, son beş yıl içinde bir kira sözleşmesi varsa yenisinin de aynı bedelde olması gerekiyor.Yeni düzenleme, ihlal durumunda 9 bin ila 90 bin euro ceza öngörüyor.İspanya'da sol görüşlü iki siyasi partinin koalisyonundan oluşan merkezi hükümette, ülkede bir ilk olacak konut yasası tasarısını 26 Ekim'deki Bakanlar Kurulu'nda kabul edip meclise göndermişti.Tasarı gereği özerk yönetimlerin inisiyatifine bırakılarak kira artışlarının kontrol altına alınması, boş dairelerin kiralanmasının teşvik edilmesi ve 18-35 yaş arasındaki gençlere 250 euro'luk kira yardımı yapılmasını amaçlıyor.

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avrupa, ispanya, barselona, mahkeme, yerel yönetim, kira, katalonya