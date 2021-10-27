https://tr.sputniknews.com/20211027/israil-yonetimi-sputnik-v-asisini-taniyacak-1050226047.html

İsrail yönetimi Sputnik V aşısını tanıyacak

İsrail yönetimi Sputnik V aşısını tanıyacak

The Jarusalem Post’a göre İsrail yönetimi, 15 Kasım’da Rus Sputnik V koronavirüs aşısını yaptıranları kabul edeceklerini açıklayacak. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T13:34+0300

2021-10-27T13:34+0300

2021-10-27T13:34+0300

koronavirüs

ortadoğu

israil

aşı

pandemi

kovid-19

sputnik v

dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

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The Jarusalem Post’un haberine göre, İsrail 15 Kasım’da Sputnik V aşısını tanıyacağını duyuracak.Kararla ilgili bilgi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasındaki görüşmenin ardından öğrenildi. Bennett’in sağlık yetkilileri ile görüşmesinde bu karar alındı.Bununla birlikte turistlerden yine de uçuş öncesi ve sonrasında seroloji ve PCR testi sunması isteniyor.

https://tr.sputniknews.com/20211022/kremlin-putin-ve-bennett-arasindaki-gorusme-uzun-ve-yapiciydi-1050093855.html

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ortadoğu, israil, aşı, pandemi, kovid-19, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v