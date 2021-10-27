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İsrail yönetimi Sputnik V aşısını tanıyacak
İsrail yönetimi Sputnik V aşısını tanıyacak
The Jarusalem Post’a göre İsrail yönetimi, 15 Kasım’da Rus Sputnik V koronavirüs aşısını yaptıranları kabul edeceklerini açıklayacak. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T13:34+0300
2021-10-27T13:34+0300
2021-10-27T13:34+0300
koronavirüs
ortadoğu
israil
aşı
pandemi
kovid-19
sputnik v
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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The Jarusalem Post’un haberine göre, İsrail 15 Kasım’da Sputnik V aşısını tanıyacağını duyuracak.Kararla ilgili bilgi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasındaki görüşmenin ardından öğrenildi. Bennett’in sağlık yetkilileri ile görüşmesinde bu karar alındı.Bununla birlikte turistlerden yine de uçuş öncesi ve sonrasında seroloji ve PCR testi sunması isteniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211022/kremlin-putin-ve-bennett-arasindaki-gorusme-uzun-ve-yapiciydi-1050093855.html
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ortadoğu, israil, aşı, pandemi, kovid-19, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
İsrail yönetimi Sputnik V aşısını tanıyacak
The Jarusalem Post’a göre İsrail yönetimi, 15 Kasım’da Rus Sputnik V koronavirüs aşısını yaptıranları kabul edeceklerini açıklayacak.
The Jarusalem Post’un haberine göre,
İsrail 15 Kasım’da Sputnik V aşısını tanıyacağını duyuracak.
Kararla ilgili bilgi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İsrail Başbakanı Naftali Bennett arasındaki görüşmenin ardından öğrenildi. Bennett’in sağlık yetkilileri ile görüşmesinde bu karar alındı.
Bununla birlikte turistlerden yine de uçuş öncesi ve sonrasında seroloji ve PCR testi sunması isteniyor.