https://tr.sputniknews.com/20211027/istanbulda-29-ekimde-bazi-yollar-trafige-kapatilacak-1050243546.html

İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cuma günü AKM açılışı nedeniyle Taksim'de bazı caddelerin trafiğe kapatılacağını duyurdu. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

taksim

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

akm

atatürk kültür merkezi (akm)

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 29 Ekim Cuma günkü Atatürk Kültür Merkezi (AKM) açılış töreni dolayısıyla gün boyu yeni bir trafik düzenlemesine gidileceğini açıkladı.İBB'den yapılan açıklamaya göre, Ulaşım ve Trafik Düzenleme Komisyonu (UTK) tarafından Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümünde "Beyoğlu Taksim Meydanı Atatürk Kültür Merkezi Çevresi Geçici Trafik Sirkülasyonu" oluşturuldu.AKM binasına ulaşımı sağlayan bağlantı yollarının açılacağı geçici düzenleme gün boyu uygulanacak.Trafiğe kapatılacak olan yollar şöyle açıklandı:"Alınan kararla, Mete Caddesi, Tak-ı Zafer Caddesi, Osmanlı Caddesi, Dünya Sağlık Sokağı, Sıraselviler Sokak'ın Kazancı Yokuşu ile kesişimine ve İnönü Caddesi'nin Vakıf Çıkmazı'na kadar olan kısmı 1 gün süreyle trafiğe kapatılacak.Kapanacak yollara alternatif güzergah olarak Kurabiye Sokak, Zambak Sokak, Meşelik Sokak, Kazancı Yokuşu, Pürtela Sokağı, Kutlu Sokak, Muhtar Kamil Sokak ile İnönü Caddesi ve Miralay Şefik Bey Caddesi belirlendi. İBB, bölgedeki trafik akışını yönlendirme tabelaları ve zabıta ekipleri ile koordine edecek."

türkiye

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taksim, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), akm, atatürk kültür merkezi (akm)