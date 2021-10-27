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https://tr.sputniknews.com/20211027/iyi-partili-durmus-yilmaz-partisinin-aksine-tezkereye-hayir-oyu-verdigini-acikladi-1050219216.html
İYİ Partili Durmuş Yılmaz, partisinin aksine tezkereye 'hayır' oyu verdiğini açıkladı
İYİ Partili Durmuş Yılmaz, partisinin aksine tezkereye 'hayır' oyu verdiğini açıkladı
İYİ Parti'nin 'Evet' oyu verdiği Irak ve Suriye tezkeresine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın 'Hayır' dediği ortaya çıktı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T11:55+0300
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TBMM Genel Kurulu'nda, Irak ve Suriye tezkeresinin 2 yıl uzatılması ve Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edildi. Tezkere, CHP, TİP ve HDP'nin 'Hayır' oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin 'Evet' oylarıyla kabul edildi.Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'nin aldığı grup kararına rağmen tezkereye 'Hayır' oyu verdiğini açıkladı.CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın oy pusulasını paylaştığı tweet'i alıntılayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:"Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı "ret" deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım."
https://tr.sputniknews.com/20211026/irak-ve-suriye-tezkeresi-2-yil-daha-uzatildi-1050202788.html
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suriye, irak, ak parti, chp, libya, tezkere, iyi parti

İYİ Partili Durmuş Yılmaz, partisinin aksine tezkereye 'hayır' oyu verdiğini açıkladı

11:55 27.10.2021
© AA / Erhan Elaldı İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz
 İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA / Erhan Elaldı
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İYİ Parti'nin 'Evet' oyu verdiği Irak ve Suriye tezkeresine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz'ın 'Hayır' dediği ortaya çıktı.
TBMM Genel Kurulu'nda, Irak ve Suriye tezkeresinin 2 yıl uzatılması ve Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki verilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkereleri kabul edildi. Tezkere, CHP, TİP ve HDP'nin 'Hayır' oylarına karşı AK Parti, MHP ve İYİ Parti'nin 'Evet' oylarıyla kabul edildi.
Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, İYİ Parti'nin aldığı grup kararına rağmen tezkereye 'Hayır' oyu verdiğini açıkladı.
CHP İstanbul Milletvekili Cihangir İslam'ın oy pusulasını paylaştığı tweet'i alıntılayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Sistem parmak izimi okumadığı için ben de bu pusulayı "ret" deyip imzaladım. Ancak oylama elektronik oylama yerine parmak kaldırmak suretiyle yapılınca hayır diye parmak kaldırdım ve pusulayı yırtıp çöpe attım. Keşke saklasaymışım."
TBMM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
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Irak ve Suriye tezkeresi 2 yıl daha uzatıldı
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