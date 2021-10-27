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İzmir'de enjeksiyon işleminin geç yapıldığını iddia eden bir kişi güvenlik görevlilerini darp etti
İzmir'de enjeksiyon işleminin geç yapıldığını iddia eden bir kişi güvenlik görevlilerini darp etti
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde enjeksiyon işleminin geç yapıldığını iddia eden bir kişi görevli 2 güvenlik görevlisini darp etti. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T00:14+0300
2021-10-27T00:20+0300
yaşam
hastane
enjeksiyon
darp
güvenlik
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde görevli 2 güvenlik görevlisini darp eden kişinin görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.Hastanenin acil servisine gelen 47 yaşındaki N.D, enjeksiyon işleminin geç yapıldığı iddiası ile güvenlik görevlileri Caner İrat ile Uğur Kurt ile bir süre tartıştı.Tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından, şüpheli hastaneden ayrılırken güvenlik görevlilerini darp etti.Güvenlik görevlisi İrat'ın, kafasından aldığı darbeyle yumuşak doku zedelenmesi yaşadığı belirlendi.Olayla ilgili hastane yönetiminin polise şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Hastane başhekimi Opr. Dr. Devrim Demirel ve sağlık çalışanları, olayın ardından acil servisin önünde açıklama yaptı.Demirel, kimsenin hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet göstermeye hakkının olmadığını dile getirirken şunları söyledi:N.D'nin güvenlik görevlilerini darp etme anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, N.D'nin bir süre güvenlik görevlileriyle tartışması ve darp olayı yer alıyor.
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hastane, enjeksiyon, darp, güvenlik

İzmir'de enjeksiyon işleminin geç yapıldığını iddia eden bir kişi güvenlik görevlilerini darp etti

00:14 27.10.2021 (güncellendi: 00:20 27.10.2021)
© AAEnjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti
Enjeksiyonun geç yapıldığını öne süren kişi güvenlik görevlilerini darp etti - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA
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İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde enjeksiyon işleminin geç yapıldığını iddia eden bir kişi görevli 2 güvenlik görevlisini darp etti.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde görevli 2 güvenlik görevlisini darp eden kişinin görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.
Hastanenin acil servisine gelen 47 yaşındaki N.D, enjeksiyon işleminin geç yapıldığı iddiası ile güvenlik görevlileri Caner İrat ile Uğur Kurt ile bir süre tartıştı.
Tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından, şüpheli hastaneden ayrılırken güvenlik görevlilerini darp etti.
Güvenlik görevlisi İrat'ın, kafasından aldığı darbeyle yumuşak doku zedelenmesi yaşadığı belirlendi.
Olayla ilgili hastane yönetiminin polise şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.
Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Hastane başhekimi Opr. Dr. Devrim Demirel ve sağlık çalışanları, olayın ardından acil servisin önünde açıklama yaptı.
Demirel, kimsenin hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet göstermeye hakkının olmadığını dile getirirken şunları söyledi:
"Sağlıkçılar için yetersiz olan kanunların yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Hastanemizde daha önce görevli olan güvenlik kuvvetlerinin tekrar görev yapmasını istiyoruz. Bununla ilgili yazışlarımızı yaptık ve yapıyoruz. Yeter ki hastanemizde 24 saat polis görevli olsun."
N.D'nin güvenlik görevlilerini darp etme anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, N.D'nin bir süre güvenlik görevlileriyle tartışması ve darp olayı yer alıyor.
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