https://tr.sputniknews.com/20211027/izmirde-enjeksiyon-isleminin-gec-yapildigini-iddia-eden-bir-kisi-guvenlik-gorevlilerini-darp-etti-1050210280.html

İzmir'de enjeksiyon işleminin geç yapıldığını iddia eden bir kişi güvenlik görevlilerini darp etti

İzmir'de enjeksiyon işleminin geç yapıldığını iddia eden bir kişi güvenlik görevlilerini darp etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde enjeksiyon işleminin geç yapıldığını iddia eden bir kişi görevli 2 güvenlik görevlisini darp etti. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T00:14+0300

2021-10-27T00:14+0300

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yaşam

hastane

enjeksiyon

darp

güvenlik

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde görevli 2 güvenlik görevlisini darp eden kişinin görüntüleri, güvenlik kameralarına yansıdı.Hastanenin acil servisine gelen 47 yaşındaki N.D, enjeksiyon işleminin geç yapıldığı iddiası ile güvenlik görevlileri Caner İrat ile Uğur Kurt ile bir süre tartıştı.Tartışmanın arbedeye dönüşmesinin ardından, şüpheli hastaneden ayrılırken güvenlik görevlilerini darp etti.Güvenlik görevlisi İrat'ın, kafasından aldığı darbeyle yumuşak doku zedelenmesi yaşadığı belirlendi.Olayla ilgili hastane yönetiminin polise şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı.Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Hastane başhekimi Opr. Dr. Devrim Demirel ve sağlık çalışanları, olayın ardından acil servisin önünde açıklama yaptı.Demirel, kimsenin hekimlere ve sağlık çalışanlarına şiddet göstermeye hakkının olmadığını dile getirirken şunları söyledi:N.D'nin güvenlik görevlilerini darp etme anı, güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde, N.D'nin bir süre güvenlik görevlileriyle tartışması ve darp olayı yer alıyor.

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hastane, enjeksiyon, darp, güvenlik