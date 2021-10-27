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https://tr.sputniknews.com/20211027/japonya-afganistana-58-milyon-dolarlik-insani-yardim-gonderecek-1050216225.html
Japonya Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderecek
Japonya Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderecek
Japonya, Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını bildirdi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T08:22+0300
2021-10-27T08:21+0300
dünya
afganistan
japonya
insani yardım
motegi toşimitsu
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Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki insani durumun, halkın göçe zorlanması sebebiyle kötüye gittiğini ifade ederek, Japonya'nın Afgan halkını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.Motegi, bu kapsamda Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım göndereceklerini açıkladı.Buna göre Japonya, uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla gıda ürünleri gönderecek ve yerinden edilmiş Afgan halkına barınak sağlayacak.Kamu yayıncısı NHK, bunun, Taliban yönetiminin göreve gelmesi sonrası Japonya'nın Afganistan'a göndereceği ilk yardım olacağını aktardı.
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afganistan, japonya, insani yardım, motegi toşimitsu

Japonya Afganistan'a 58 milyon dolarlık insani yardım gönderecek

08:22 27.10.2021
© REUTERS / JORGE SILVAAfganistan başkenti Kabil, Abdulrahman Camii
Afganistan başkenti Kabil, Abdulrahman Camii - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© REUTERS / JORGE SILVA
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Japonya, Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım sağlayacağını bildirdi.
Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'daki insani durumun, halkın göçe zorlanması sebebiyle kötüye gittiğini ifade ederek, Japonya'nın Afgan halkını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.
Motegi, bu kapsamda Afganistan'a 58 milyon dolarlık acil insani yardım göndereceklerini açıkladı.
Buna göre Japonya, uluslararası kuruluşlar vasıtasıyla gıda ürünleri gönderecek ve yerinden edilmiş Afgan halkına barınak sağlayacak.
Kamu yayıncısı NHK, bunun, Taliban yönetiminin göreve gelmesi sonrası Japonya'nın Afganistan'a göndereceği ilk yardım olacağını aktardı.
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