https://tr.sputniknews.com/20211027/japonyada-nufusun-yuzde-70inden-cift-doz-asilandi-1050218359.html

Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden çift doz aşılandı

Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden çift doz aşılandı

Japonya nüfusunun yüzde 70'inden fazlası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift doz aşılandı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T10:11+0300

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2021-10-27T10:12+0300

koronavirüs

japonya

aşılama

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Japonya hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamındaki aşılama faaliyetlerine yönelik verileri güncelledi.Buna göre, ülke genelinde oturumu bulunan 97.2 milyon kişi virüse karşı bir doz aşılandı.Nüfusun yüzde 70'inden fazlasına tekabül eden yaklaşık 88.8 milyon kişinin ise çift doz aşılanması tamamlandı.Aşı kampanyasının başladığı tarihten bu yana uygulanan doz sayısının yaklaşık 186 milyon olduğu kaydedildi.Japonya hükümeti, isteklilerin aşılanmasını kasımın ilk yarısına dek tamamlamayı hedefliyor.126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.

https://tr.sputniknews.com/20210223/japonya-imparatoru-koronavirus-sonrasi-parlak-bir-gelecek-umit-ediyorum-1043875077.html

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japonya, aşılama, kovid-19, koronavirüs aşısı