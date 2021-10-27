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https://tr.sputniknews.com/20211027/japonyada-nufusun-yuzde-70inden-cift-doz-asilandi-1050218359.html
Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden çift doz aşılandı
Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden çift doz aşılandı
Japonya nüfusunun yüzde 70'inden fazlası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift doz aşılandı. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T10:11+0300
2021-10-27T10:11+0300
2021-10-27T10:12+0300
koronavirüs
japonya
aşılama
kovid-19
koronavirüs aşısı
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Japonya hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamındaki aşılama faaliyetlerine yönelik verileri güncelledi.Buna göre, ülke genelinde oturumu bulunan 97.2 milyon kişi virüse karşı bir doz aşılandı.Nüfusun yüzde 70'inden fazlasına tekabül eden yaklaşık 88.8 milyon kişinin ise çift doz aşılanması tamamlandı.Aşı kampanyasının başladığı tarihten bu yana uygulanan doz sayısının yaklaşık 186 milyon olduğu kaydedildi.Japonya hükümeti, isteklilerin aşılanmasını kasımın ilk yarısına dek tamamlamayı hedefliyor.126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20210223/japonya-imparatoru-koronavirus-sonrasi-parlak-bir-gelecek-umit-ediyorum-1043875077.html
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japonya, aşılama, kovid-19, koronavirüs aşısı
Japonya'da nüfusun yüzde 70'inden çift doz aşılandı 10:11 27.10.2021 (güncellendi: 10:12 27.10.2021)
Japonya nüfusunun yüzde 70'inden fazlası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı çift doz aşılandı.
Japonya hükümeti, Kovid-19'la mücadele kapsamındaki aşılama faaliyetlerine yönelik verileri güncelledi.
Buna göre, ülke genelinde oturumu bulunan
97.2 milyon kişi virüse karşı bir doz aşılandı.
Nüfusun yüzde 70'inden fazlasına tekabül eden yaklaşık
88.8 milyon kişinin ise çift doz aşılanması tamamlandı.
Aşı kampanyasının başladığı tarihten bu yana uygulanan doz sayısının yaklaşık 186 milyon olduğu kaydedildi.
Japonya hükümeti, isteklilerin aşılanmasını kasımın ilk yarısına dek tamamlamayı hedefliyor.
126 milyon nüfuslu Japonya'da, Kovid-19'a karşı aşı kampanyası Şubat 2021'de başlamıştı.