https://tr.sputniknews.com/20211027/karantinayi-delerek-is-gorusmesine-giden-sahis-yakalandi-poz-verelim-en-azindan-1050213529.html

Karantinayı delerek iş görüşmesine giden bir kişi trafikte yakalandı: 'Poz verelim en azından'

Karantinayı delerek iş görüşmesine giden bir kişi trafikte yakalandı: 'Poz verelim en azından'

Kırıkkale'de koronavirüslü bir kişi, yaptığı iş görüşmesi sonrası jandarma tarafından yapılan GBT sorgusunda tespit edildi. Kamerayı karşısında görünce de "Poz... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T03:44+0300

2021-10-27T03:44+0300

2021-10-27T03:45+0300

türkiye

kırıkkale

karantina

koronavirüs

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Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerince, koronavirüsü ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülüyor. Salgının yayılımını engellemek amacıyla karantina ihlali yapan kişilere yönelik sıkı denetimler yapılıyor.Asansör sektöründe çalışan Hacı Kaha Karaçelik, Zonguldak ilinde yaptığı iş görüşmesinin ardından Kayseri'ye giderken jandarma tarafından Kırıkkale'de durduruldu. Trafik kontrol noktasında jandarma ekipleri, GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yaptı. Karaçelik'in eşinden dolayı Kovid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.Jandarma, durumu İl Salgın Denetim Merkezi ekiplerine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen ekipler, karantina kuralını ihlal eden Karaçelik'e 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.Karaçelik, kendisini görüntüleyen muhabire "Poz verelim en azından" dedi.

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kırıkkale, karantina, koronavirüs