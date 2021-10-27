https://tr.sputniknews.com/20211027/kilicdaroglu-galatasaray-baskani-elmas-ile-bir-araya-geldi-1050242565.html

Kılıçdaroğlu, Galatasaray Başkanı Elmas ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, Galatasaray Başkanı Elmas ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi. 27.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

chp

kemal kılıçdaroğlu

galatasaray

burak elmas

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas ve beraberindeki heyeti kabul etti. Elmas, Kılıçdaroğlu'na, isminin yazılı olduğu Galatasaray forması hediye etti. Kılıçdaroğlu'na Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz ile CHP İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek eşlik etti.

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chp, kemal kılıçdaroğlu, galatasaray, burak elmas