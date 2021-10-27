https://tr.sputniknews.com/20211027/kilicdaroglundan-erdogana-sevgili-sahsim-goruyorum-ki-muhalefet-olmayi-iyice-kabullenmissin-1050226410.html

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında videolarını gösteren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sevgili Şahsım... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T13:38+0300

2021-10-27T13:38+0300

2021-10-27T13:38+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ak parti

chp

kemal kılıçdaroğlu

seçim

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Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahıs, grup konuşması yapıyor; dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. 'Oynatalım Uğurcuğum' siyasetinde sana başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211027/cumhurbaskani-erdogan-hdp-chpye-cagri-yapti-chpnin-hdpye-agzinin-payini-vermesi-beklenirdi-1050222910.html

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recep tayyip erdoğan, ak parti, chp, kemal kılıçdaroğlu, seçim