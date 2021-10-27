Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin

Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahıs, grup konuşması yapıyor; dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. 'Oynatalım Uğurcuğum' siyasetinde sana başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında videolarını gösteren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin" yanıtını verdi.
Kılıçdaroğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şahıs, grup konuşması yapıyor; dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. 'Oynatalım Uğurcuğum' siyasetinde sana başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.
Şahıs, grup konuşması yapıyor; dakikalarca videolarımı gösteriyor. Sevgili Şahsım, görüyorum ki muhalefet olmayı iyice kabullenmişsin. "Oynatalım Uğurcuğum" siyasetinde sana başarılar diliyorum 😂 pic.twitter.com/vs2Mv0V7cZ