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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T09:46+0300
2021-10-27T09:46+0300
2021-10-27T09:46+0300
koronavirüs
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
sağlık bakanı
koronavirüs
bilim kurulu
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 18:30’da YouTube üzerinden açıklama yapılacak.
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sağlık bakanlığı, fahrettin koca, sağlık bakanı, koronavirüs, bilim kurulu
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu
bugün saat 17:00’de
video konferans
yöntemiyle toplanacak.
Sağlık Bakanı Dr.
Fahrettin Koca
başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının
ardından
saat
18:30’da YouTube üzerinden açıklama
yapılacak.