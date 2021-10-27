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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. 27.10.2021, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
sağlık bakanlığı
fahrettin koca
sağlık bakanı
koronavirüs
bilim kurulu
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Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 18:30’da YouTube üzerinden açıklama yapılacak.
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sağlık bakanlığı, fahrettin koca, sağlık bakanı, koronavirüs, bilim kurulu

Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor

09:46 27.10.2021
© AAKoronavirüs Bilim Kurulu
Koronavirüs Bilim Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© AA
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Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.00’de Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün saat 17:00’de video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında gerçekleştirilecek toplantının ardından saat 18:30’da YouTube üzerinden açıklama yapılacak.
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