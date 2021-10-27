Kraliçe Elizabeth'in seyahatleri tek tek iptal ediliyor: COP26 İklim Zirvesi'ne katılmayacak

Kraliçe 2. Elizabeth, kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılmayacak.Buckhingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi'nin COP26 resepsiyonuna katılmama kararını üzülerek aldığı ifade edildi.Yapılan açıklamada Kraliçe'nin, COP26'nın iklim değişikliği konusunda başarılı bir şekilde sonuçlanmasını çok istediği ve yokluğunun başkalarının zirveye katılmama nedeni olarak sunulmamasını umduğu belirtildi.
Doktor tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda gezisinden iptal edilen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in önümüzdeki hafta Glasgow’da düzenlenecek COP26 konferansına da katılmayacağı duyuruldu.
Kraliçe 2. Elizabeth, kasım ayında İskoçya'nın Glasgow kentinde yapılacak 26. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP26) katılmayacak.
Buckhingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, İngiltere Kraliçesi'nin COP26 resepsiyonuna katılmama kararını üzülerek aldığı ifade edildi.
Yapılan açıklamada Kraliçe'nin, COP26'nın iklim değişikliği konusunda başarılı bir şekilde sonuçlanmasını çok istediği ve yokluğunun başkalarının zirveye katılmama nedeni olarak sunulmamasını umduğu belirtildi.